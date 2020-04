Cruzeiro e Atlético veem variação cambial jogar dívidas nas alturas; prazos caminham para reta final

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Atlético-MG e Cruzeiro veem dívidas na porta e situação do país ‘jogando contra’, considerando a alta do dólar e do euro em relação ao real. A variação impacta radicalmente nas contas das duas agremiações, que têm dívidas em moedas estrangeiras.

De acordo com informações do UOL Esporte, os clubes mineiros, assim como boa parte dos times de todo o mundo, estão ficando cada vez mais preocupados com os débitos com a FIFA. A inquietação das agremiações se deve a ‘variação cambial’ e aos prazos curtos.

FIFA Council Meeting – Part I

Nesta segunda-feira (27), o dólar bateu na casa dos R$ 5,70, e o euro em R$ 6,17. A título de comparação, a moeda americana valia perto dos quatro reais no começo da temporada, enquanto o euro estava em R$ 4,50. A variação joga os débitos das equipes nas alturas e o ‘rombo’ ficar ainda maior.

Atlético-MG

Cruzeiro v Atletico MG – Brasileirao Series A 2019

A preocupação do Galo se deve ao débito com a Udinese, da Itália, pela compra do meia-atacante Maicosuel. No começo do mês, o clube perdeu ação na FIFA e deve, entre a dívida, multa e juros, cerca de 2,1 milhões de euros (R$ 12,92 mi). A equipe tem até essa terça-feira (28) para efetuar o pagamento.

Recentemente, Sérgio Sette Câmara, presidente do clube, afirmou que o Atlético tem o dinheiro, mas que gostaria de utilizar o montante para “pagamentos mais urgentes”, como salário dos jogadores e dívidas indispensáveis. Sem acordo com a entidade máxima do futebol, o Alvinegro tem que quitar a dívida ou vai sofrer novas punições.

Cruzeiro

Palmeiras v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

Por sua vez, a Raposa viu sua dívida internacional aumentar em 56% em três meses. Em antigo balanço (de janeiro), o time mostrou ter R$ 25 milhões para quitar ainda neste primeiro semestre, com um total de R$ 53 milhões até o final de 2022. Porém, em novo documento, o Cruzeiro diz que os valores chegaram aos R$ 82 milhões, sendo R$ 36,6 milhões para serem quitados antes do meio desta temporada, além de R$ 43,7 milhões na reta final do ano.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.