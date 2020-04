Cruzeiro toma medida interna drástica na tentativa de evitar crise ainda maior

Com base em medida provisória que está em vigor deste este mês de abril, o Cruzeiro tomou mais uma medida para tentar combater a crise, que só se fez crescer em função da pandemia de coronavírus: suspendeu contratos de funcionários da área administrativa. A princípio, o clube vai levar esta atitude ao máximo de tempo possível, que é 60 dias. Além disso, ainda rescindiu vínculos com alguns colaboradores.

Bom dia pro6!

Estava pensando aqui, de todo jeito o Cruzeiro estaria lascado se por um milagre tivéssemos escapado do rebaixamento.Essa crise que abocanhou o mundo,faria a raposa vender o almoço pra comprar a janta na tentativa de pagar uma folha salarial milionária.?IMPOSSÍVEL! pic.twitter.com/CbIBQlCtN1 — Bastidores Celeste (@Bastidorescel) April 28, 2020

O presidente em exercício, José Dalai Rocha, admitiu em entrevista à Globo que ainda não tem ao certo o total de trabalhadores atingidos. “Ainda estamos fechando, mas é um número muito expressivo, porque o Governo deu, muito justamente, uma ferramenta para empresas e também para os clubes de futebol se posicionarem nesta situação. Olha só que situação terrível… você tem uma folha de pagamento, você tem empregados que precisam do salário para viver, e você tem que pagá-lo todo fim de mês. E onde está a receita? Ela não existe, você não tem de onde tirar. (…) O Cruzeiro também não foge à regra. Fizemos a redução. Às vezes, em alguns casos, com rescisão de trabalho, vai ser uma rescisão com o coração na mão, mas reduzimos bastante”, disse ele.

Cruzeiro não assumiu a crise, Cruzeiro foi atropelado por ela e quando viu não tinha nada além de assumir. Já o Galaum da massa se não colher rápido esse investimento aí pode acontecer igual aconteceu com a gente. No nosso caso além de má gestão fomos roubados, né. — Santos Manoel (@santosvieira18) April 27, 2020

O que já se pode projetar, no entanto, é o quanto a Raposa, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, irá deixar de pagar. “Vai ser (uma economia) de R$ 800 mil por mês”, acrescentou o dirigente. Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro atrasou os salários, tanto do elenco quanto do pessoal dos demais setores. Os funcionários de carreira tiveram os vencimentos quitados há uma semana, enquanto os profissionais devem receber os vencimentos de março até sexta-feira. Caso as atividades normais do clube sejam retomadas em menos de dois meses (e isso inclui, a volta das partidas, o que garantiria verba de televisão e de patrocinadores, além de receita com a possível presença de torcida), o clube pode rever a ideia de manter os vínculos inativos durante todo este tempo. Claro que, para isso, é preciso ter dinheiro em caixa.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique aqui.