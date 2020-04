Cruzeiro volta ao mercado e define quantidade de reforços; Bahia na mira

​O futebol parou e ainda não tem data para voltar, porém, o ​Cruzeiro sabe que não pode esperar tudo voltar ao normal para se movimentar no mercado e deve iniciar a busca por mais reforços em meio à pandemia do novo coronavírus. O clube definiu alguns nomes e tem mantido contato, mas vai aguardar para fechar os negócios.

De acordo com informações do ​GloboEsporte.com, a Raposa pretende trazer de três a quatro novos jogadores para o plantel de Enderson Moreira. Os nomes, no entanto, seguem em sigilo, mas a ideia é deixar o elenco mais competitivo e preparado para a disputada da Série B.

Sem dinheiro, o Cruzeiro não deve fazer loucuras e procura peças pontuais: um lateral direito e um esquerdo, um meio-campista e um atacante de velocidade –a prioridade é trazer jogadores por empréstimo ou com baixo custo. O clube ainda não bateu o martelo e pode alterar o planejamento no decorrer do processo, e de novas avaliações de Enderson Moreira.

Até o momento, a equipe celeste segue a programação e parece se aproximar de um dos reforços solicitados: o meia Régis, do ​Bahia. O jogador de 27 anos tem negociações avançadas e deve atuar por empréstimo até o final do ano na Raposa. O Cruzeiro também tem observado o futebol do interior de São Paulo de Minas Gerais.

Acho que o Bahia devia ter o mesmo pensamento! Regis sempre foi útil no plantel do Bahia, quando entrava sempre somava quebrando a linha adversária. Acho um desperdício perder Regis. — Igor Biscaia (@igorbiscaia) March 31, 2020

Em nova retomada, o clube não deve parar totalmente durante as férias. O técnico Enderson Moreira, o gestor de futebol, Carlos Ferreira Rocha, e o diretor da pasta, Ricardo Drubscky, além de um analista de desempenho, devem seguir trabalhando para agilizar as negociações e buscar novos nomes no mercado.

Em 2020, o Cruzeiro já fez 10 contratações, sendo os zagueiros Marllon e Ramón, o lateral-esquerdo João Lucas, os meio-campistas Jean, Filipe Machado e Éverton Felipe, e os atacantes Marcelo Moreno, Roberson, Jhonata Robert e Angulo. Agora, com novas pedidas, o número deve aumentar para o restante da temporada.