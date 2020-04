Cueva escancara problema de relacionamento com Sampaoli nos tempos de Santos

A contratação de Christian Cueva por parte do Santos, no início de 2019, contou com o aval e a indicação do técnico Jorge Sampaoli. No entanto, o peruano logo acabou afastado do plantel e não teve sequência com a camisa do Peixe. É óbvio que seu comportamento extracampo contribuiu para isso, mas uma entrevista dele à ESPN deixou claro que a relação com o comandante não era nada boa.

Exatamente, no Santos ele foi pior ainda, acho que só o Tele pra dar jeito no Cueva — Drums, please Fab ˢᵖᶠᶜ (@charliedmorgan) April 29, 2020

Segundo o jogador, atualmente no Pachuca, do México, faltou uma conversa franca entre as partes. “Ele nunca olhou na minha cara. Nunca conversamos cara a cara quando se devia falar. Se algo estava acontecendo, era só questão de conversar frente a frente, olhando no olho, para realmente entendermos a situação. Não terminou bem, isso é óbvio, mas não posso dizer que terminou mal porque realmente não sei. Não gostava dele só fora do campo, como me tratou”, disse ele.

Cueva sabe que, quando desembarcou na Vila Belmiro, tinha a admiração por parte do comandante. Mas isso acabou não evoluindo para uma convivência sadia. “Sei que não posso pedir garantia de jogar sempre. Não é assim, mas não aconteceu o que realmente queríamos que acontecesse”, acrescentou. Porém, na mesma entrevista, ele fez questão de ressaltar as qualidades de Sampaoli. “Apesar de tudo, não posso negar que é um grande técnico”, completou. É claro, todavia, que dificilmente eles voltarão a trabalhar juntos.

