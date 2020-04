Cursinho de Penedo fará LIVE preparatória para ajudar concurseiros

O Objetivo Cursos Preparatórios resolveu inovar e seguir a tendência de aulas através de lives de internet.

Com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), aulas presenciais foram impossibilitadas devido à aglomeração de pessoas.

Pensando na proximidade das aplicações das provas do concurso da Prefeitura de Penedo, além de outros concursos vigentes, o cursinho fará uma live nesta terça-feira, a partir das 19h30, com o professor Tiago Paulino, que ministrará aula on-line do assunto Raciocínio Lógico.

A transmissão ocorrerá através do Youtube, no canal http://is.gd/objetivocursos . Já às 19h30, na quarta-feira, a streaming será com a professora Ana Tavares, com a matéria de português.

O acesso é totalmente gratuito para qualquer internauta.