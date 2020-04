Cyrela CCP: Programa Trainee CCP 2020

Ingressar em uma grande empresa, referência em seu segmento, é uma excelente oportunidade para alavancar sua carreira profissional. A CCP (Cyrela Comercial Properties), uma das empresas líderes em desenvolvimento, comercialização e administração de imóveis comerciais no mercado brasileiro, abriu seleção para Programa de Trainee 2020.

O Programa Trainee tem como objetivo o desenvolvimento de carreira de forma prática e estruturada por um período de 8 meses. As vagas oferecidas destinam-se a postos nas áreas Comercial, Financeira e de Controladoria para shopping e administração de propriedade em edifícios corporativos.

Requisitos

1 – Graduação concluída em: administração, ciências econômicas, ciências contábeis, relações internacionais, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas e engenharias;

2 – Formação: entre julho de 2016 e dezembro de 2019;

3 – Competências técnicas: Inglês avançado e Excel intermediário;

4 – Disponibilidade para atuação em: São Paulo.

Não foi informada a remuneração e benefícios que serão ofertados. Os interessados podem se inscrever no site do Programa de Trainee até o dia 30 de abril de 2020. No momento do cadastro, será necessário informar dados pessoais e responder demais perguntas sobre formação acadêmica e experiência profissional.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa, os testes já estão sendo realizados de forma online e, posteriormente, haverá etapa presencial de um dia para a seleção final dos candidatos.