Dalmo Jr. segue fortalecendo grupo político para voltar à Prefeitura de Piaçabuçu

O ex-prefeito Dalmo Jr. segue fortalecendo seu grupo político rumo a maratona política que continua com calendário mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O líder que se consolida com força através das pesquisas em todas as localidades do município, tem trabalhado pela unidade do grupo político que vem crescendo de forma espontânea.

Desde o ano passado que Dalmo Jr. vem trabalhando nomes importantes e partidos fortes, além de manter seu carisma e empatia com o povo. O pré-candidato que mais uma vez colocará seu nome à disposição do eleitorado piaçabuçuense pelo PSB 40, conta com o PSDB que indicou seu vice, Tiago Carnaúba, além do CIDADANIA, encabeçado por seu presidente e pré-candidato Eufrásio Dantas, além do PP do ex-Senador Benedito de Lira.

Dalmo Jr. conta com o apoio dos dois deputados federais mais votados em Alagoas, sendo o presidente do seu partido PSB, deputado JHC e, também, o amigo de longas datas, deputado federal Arthur Lira. Da Assembleia Legislativa de Alagoas, o pré-candidato conta com o apoio da deputada estadual Jó Pereira, parlamentar mais votada nas eleições de 2018, somando 53.707 votos válidos, como também, goza da amizade de outros parlamentares, como os deputados: Dudu Ronalsa, Francisco Tenório, Marcelo Vitor e Tarcísio Freire.

Para deixar o seu palanque ainda mais robusto, Dalmo Jr. também conta com o apoio do Senador Rodrigo Cunha, que também foi o mais votado nas eleições de 2018 para o Senado Federal. Como foi apoiador do Senador Renan Calheiros e, também, votou no Governador Renan Filho na eleição passada, não será novidade o apoio do Palácio República dos Palmares pela volta do ex-prefeito ao comando do município ribeirinho.