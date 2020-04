Dani Alves surpreende em live, elege melhor jogador do Brasil e diz com quem gostaria de ter jogado

Maior contratação do futebol brasileiro em 2019, Daniel Alves se sente cada vez mais à vontade nessa volta ao seu país e ao ​São Paulo. ​Bom de campo e bom de vestiário, o experiente lateral ainda é bom de resenha, e comprovou isso em bate-papo com o jornalista Alê Oliveira, do Esporte Interativo.

Em um jogo de perguntas e respostas, o camisa 10 são-paulino ‘se elegeu’ como o melhor jogador em atividade atualmente no Brasil e sequer titubeou diante de um questionamento pra lá de capcioso: Fernando Diniz, Guardiola ou Tite? A escolha de Dani Alves foi por seu atual treinador no Morumbi, o qual já elogiou em diversas outras oportunidades.

Sobre o melhor do mundo entre ​Lionel Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, o lateral também não hesitou e escolheu o craque argentino. Mas Cristiano Ronaldo e Neymar apareceriam em outras respostas do camisa 10: o português foi escolhido como o jogador com quem Dani gostaria de ter atuado ao longo da carreira; ​Neymar, por sua vez, foi lembrado pelo jogador tricolor ao apontar quem era seu grande ídolo no futebol.

