Daniel, do BBB20, sobre ataques virtuais: ‘Gente que só sabe odiar’

Daniel Lenhardt, que participou do BBB20, usou as redes sociais, na última quarta-feira (29), para relembrar alguns momentos que passou na casa, os aprendizados e fez um balanço de tudo que passou na casa.



“Esse vídeo mostra tudo o que vivemos nesses últimos meses e desde que tudo começou, entrei num turbilhão de emoções. Foi casa de vidro, foi BBB, foi paixão, foram acertos, foram erros, foi eliminação e… linchamento virtual. Eu fiquei impressionado com tudo o que aconteceu e acho que a ficha ainda não caiu, mas estou processando e começando a entender tudo o que passei. É difícil consolidar tudo o que eu vivi e o que eu tenho vivido em algumas poucas palavras. Os últimos meses ficarão para sempre guardados num lugar muito especial da minha história, da minha vida”, começou.



O ator ainda contou que a experiência de um BBB é indescritível e que a vitória de Thelma, que não era sua aliada no jogo, foi merecedora.



“Viver um BBB é algo indescritível, único, difícil de ser explicado. Conheci pessoas maravilhosas, que erraram, acertaram e me ensinaram muito. Tenho uma gratidão eterna com todos com quem convivi dentro da casa. Vocês são especiais! Foram muitas histórias, foram muitos momentos. Vidas cruzadas. Histórias marcadas. A final foi linda, três mulheres fortes. Uma vencedora merecedora. Quanto mérito. Quantos ensinamentos. Que mensagem!”, afirmou.



Daniel ainda abriu o coração e revelou que não foi fácil ler e ouvir as coisas, assim que saiu do BBB20.



“Não foi fácil sair do BBB e ler algumas coisas que eu li. E ouvir outras que ouvi. Errei em certos momentos e peço desculpas. E quantas desculpas. E tudo bem, é isso aí mesmo, errou tem que pedir desculpas. Basta saber se quem está do outro lado está aberto para desculpar. Às vezes são feridas abertas que estão expostas e demoram a cicatrizar. Às vezes é gente que só quer odiar. Às vezes é gente que não sabe desculpar. E tá tudo certo. Todos somos personagens do mesmo filme: o filme da vida”, completou.



Vale lembrar que Daniel Lenhardt foi o segundo participante eliminado com maior rejeição do público no BBB20, perdendo apenas para Victor Hugo.







