Dany Bananinha celebra um mês da filha: ‘Eu nasci junto’

Dany Bananinha caprichou na publicação no Instagram, para celebrar, nesta quinta-feira (30), o primeiro mês de vida da filha, a fofíssima Lara.



Na ocasião, por meio da rede social, ela, aliás, chegou a compartilhar um vídeo inédito do nascimento da herdeira, que veio ao mundo em 30 de março deste ano.



Dany Bananinha encanta ao brincar com fotos da filha



“Um mês que você nasceu e junto eu nasci. Graças a Deus você me escolheu, Lara. Eu me transformo, a cada dia que se passa, na melhor versão de mim, sua mãe. Obrigada, Deus, por me permitir viver esse amor. Amor de mãe, aquele que não se explica, só vivendo”, chegou a escrever Dany, na legenda da publicação.



Desde que deu à luz, ela, inclusive, vem encantando os fãs da internet, publicando vários lindos registros da pequena.



Filha de Dany Bananinha encanta a web em banho de sol







Banho de sol da menina encantou a web











Em plena sexta-feira (3), Dany Bananinha encheu o Instagram de fofura, ao compartilhar uma foto do primeiro banho de sol da filha, Lara.



Em tal momento, a pequena roubou a cena, principalmente ao ser clicada fazendo biquinho e com uma bela luz no rosto.



Dany Bananinha compartilha linda foto da filha Lara



“Só para completar a linha do Feed da mamãe. Primeiro banho de sol da bicudinha Lara”, escreveu Dany, na hora de legendar tal fofo post.



A menina veio ao mundo na última segunda-feira (30) e é fruto do relacionamento de Dany com Pedro Koellreutter.



Padrinho famoso











André Marques é uma figura bastante conhecida da TV Globo, apresentando atualmente o The Voice Kids e já tendo ficado anos no comando do Vídeo Show.



Porém, ele também já tem um currículo invejável de ator, já tendo participado de uma das temporadas de Malhação, na qual ficou amigo da colega de elenco, Dany Bananinha.



Por conta de toda esta amizade, uma bela revelação foi feita durante o chá de bebê da futura nova filha da assistente de palco: André será o padrinho dela.



Dany Bananinha recebe mimo de Luciano e Angélica na maternidade