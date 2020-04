David Beckham encerra parceria com grife após prejuízo

Segundo o jornal britânico MetroUK, David Beckham não é mais sócio da grife Kent & Curwen. A quebra da parceria veio depois que a marca sofreu uma perda de 18 milhões de libras (cerca de R$ 125 milhões) nos últimos três anos.



O ex-jogador de futebol assinou, em 2015, um contrato de cinco anos com a marca e lançou, no ano passado, uma coleção inspirada na série de TV, Peaky Blinders, que se passa no início do século 20 e conta a história de uma família gângster.



Porém, essa colaboração teria se encerrado, na verrdade, no final de 2019, ainda antes do vencimento do contrato.



A grife chegou a ser vendida para a Shandong Ruyi International por US$ 285 milhões (R$ 1,5 bilhão). Embora a venda visasse aumentar o valor de mercado da Kent & Curwen, a empresa enfrentou alguns problemas financeiros e de estratégia que levaram David a abandonar a deixa-la.



Em fevereiro de 2019, a marca se uniu à bandaThe Stone Roses para lançar uma coleção de chapéus, moletons e jaquetas, mas acabou criticada pelos fãs do grupo pelos altos preços das peças, tendo jaquetas sendo vendidas por ccerca de R$ 3,1 mil.



A pandemia do novo coronavírus está gerando diversas consequências ao redor do mundo, e enquanto algumas empresas estão seguindo o home office e se adaptando à atualidade, algumas estão despedindo seus funcionários.



Um grande exemplo é grife de Victoria Beckham, cuja dificuldade financeira vinha sendo noticiada pela imprensa internacional há alguns meses, e recentemente, chegou a despedir 30 funcionários.



A notícia foi dada pelo jornal britânico Daily Mail, que também informa que estes 30 funcionários passarão a receber um auxílio do governo inglês que cubra até 80% dos salários deles até que arrumem uma nova fonte de renda.



Quanto aos outros 20%, Victoria Beckham é a responsável, apesar de não ser obrigatório o pagamento.



Porém, a decisão ainda surpreendeu muita gente, afinal, a família Beckham possui uma fortuna estimada em 335 milhões de libras esterlinas (2,1 bilhões de reais).