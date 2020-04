David Beckham está contente pela quarentena

Victoria e David Beckham estão cumprindo o distanciamento social e a quarentena no Reino Unido com os filhos, e apesar de ser um tema de discussão atualmente, o ex-jogador de futebol confessa que está vendo o ‘lado positivo’ disso tudo.

O empresário de 44 anos afirma que por conta da atual pandemia, ele conseguiu passar mais tempo com sua família.

Os Beckhams estão atualmente em sua casa em Cotswolds, e durante o evento Global Citizen One World: Together at Home, David revelou que estava aproveitando a oportunidade para curtir a família.

O ícone do esporte, que tem Brooklyn, de 21 anos, Romeo, 17, Cruz, 15 e Harper, oito, com sua esposa Victoria, explicou: “É ótimo estar com vocês neste evento incrível. Se há algo de positivo nessa situação, é que estamos passando tempo juntos como uma família e somos gratos por isso”, comentou.

“Sabemos que existem pessoas que arriscam suas vidas para nos manter seguros, queremos nos unir a todos vocês e agradecer.”

‘Global Citizen One World: Together at Home’ foi comandada por Lady Gaga em apoio aos profissionais de saúde da linha de frente durante a crise atual.

Durante o evento, Victoria também expressou sua admiração e apoio aos profissionais da saúde de todo o mundo que lutam contra a pandemia.

“Nossos agradecimentos a todos os profissionais de saúde em todo o mundo que estão trabalhando tanto, deixando suas famílias para trabalhar, para proteger a nós e nossos filhos”, indicou.







Demissão



A pandemia do novo coronavírus está gerando diversas consequências ao redor do mundo, e enquanto algumas empresas estão seguindo o home office e se adaptando à atualidade, algumas estão despedindo seus funcionários.



Um grande exemplo é grife de Victoria Beckham, cuja dificuldade financeira vinha sendo noticiada pela imprensa internacional há alguns meses, e recentemente, chegou a despedir 30 funcionários.

A notícia foi dada pelo jornal britânico Daily Mail, que também informa que estes 30 funcionários passarão a receber um auxílio do governo inglês que cubra até 80% dos salários deles até que arrumem uma nova fonte de renda.

Quanto aos outros 20%, Victoria Beckham é a responsável, apesar de não ser obrigatório o pagamento.

Porém, a decisão ainda surpreendeu muita gente, afinal, a família Beckham possui uma fortuna estimada em 335 milhões de libras esterlinas (2,1 bilhões de reais).