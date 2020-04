De ‘esquecido’ a disputado? Jornal aponta mais um candidato na briga por Coutinho

Seu passe pertence ao Barcelona e seu clube atual é o Bayern via empréstimo mas, cada vez mais, o futuro de ​Coutinho parece ser no país onde mais prosperou. Da Inglaterra surgem as principais especulações de mercado envolvendo o brasileiro de 27 anos, que encabeça a lista de jogadores que o Barça pretende negociar no próximo verão.

Após a imprensa britânica cravar que Tottenham e ​Chelsea estão interessados em Coutinho – o clube londrino, por sinal, já teria aberto tratativas com o gigante da Catalunha -, o jornal ‘Daily Star’, também da Inglaterra, apontou que mais uma potência do futebol inglês entrou no páreo para contratá-lo: o Manchester United. O treinador Ole Solskjaer teria aprovado o nome do brasileiro, apostando em uma recuperação de seu futebol em Old Trafford.

Como destaca o ​UOL Esportes, Coutinho seria um dos três alvos dos Red Devils para ‘renovar’ o atual meio de campo do plantel. Além do brasileiro, o maior campeão inglês também estaria atento a Jack Grealish (Aston Villa) e James Maddison (Leicester City), jovens jogadores que vem se destacando na atual edição da ​Premier League.

