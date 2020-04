De incontestável a reserva: Victor tem futuro incerto no Atlético-MG

​Ídolo esquecido? O goleiro Victor passa por um momento ‘inédito’ em sua passagem no ​Atlético-MG . O paredão perdeu o posto de titular nos últimos meses para Cleiton e Michael, e agora se vê na reserva do recém-contratado Rafael. Em status diferente, o camisa 1 ainda não sabe sobre o seu futuro.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, ‘São Victor’ tem contrato com o Galo até o final da temporada e ainda não sabe se vai permanecer no alvinegro após o termino do vínculo. O assunto ainda não foi debatido entre clube e jogador, mas há consenso de que é preciso esperar o desempenho na temporada.

A princípio, a renovação contratual ‘dependeria’ de dois fatores, sendo a decisão do goleiro e a situação física do atleta de 37 anos. O ídolo precisa pensar se continuar na Cidade do Galo é positivo para ambos os lados, considerando a sua própria carreira e seu papel dentro do clube mineiro – imaginando que pode ficar no banco.

Espero que o @Atletico saiba conduzir muito bem essa situação, cm total respeito e consideração possível. Victor é ídolo máximo e pra mim é o maior Goleiro da História do GALO!!! — Lino Machado (@LinoMachadoLM) April 7, 2020

Referência, Victor chegou ao Atlético-MG em 2012 e ao longo dos últimos 9 anos disputou 419 partidas com a camisa alvinegra. O goleirão ainda foi fundamental para a conquista da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e Campeonatos Mineiros.

