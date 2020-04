De máscara, Babu Santana deixa hotel após eliminação do BBB

Cerca de dois dias depois de ter sido eliminado do Big Brother Brasil, Babu Santana foi clicado, nesta segunda-feira (27), deixando o hotel em que estava hospedado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.



Devido à quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, o famoso ator e agora ex-BBB estava usando uma máscara, para proteger a região do rosto.



Ele também optou por um look pra lá de estiloso, na hora de deixar o hotel, e foi registrado pelos fotógrafos carregando as próprias bagagens.







Babu Santana foi eliminado do programa de sucesso da Globo, no último sábado (25), após ter disputado a preferência do público com Thelma e Rafa Kalimann.



As duas, aliás, estão na final do programa, junto com Manu Gavassi. O resultado deve ser divulgado na noite desta segunda-feira (27).







Eliminação deixou famosa cantora surpresa







No último sábado (24), O Big Brother Brasil 2020 realizou a última eliminação da edição e Babu Santana acabou deixando o confinamento na reta final. Mas enquanto Tiago Leifert anunciava a saída do ator, do outro canto da televisão de internet acontecia a live de Ivete Sangalo, que chegou a ter parte transmitida antes do BBB20.



Durante o show em casa, Veveta recebeu a informação de que o carioca não era mais um participante e que a final ficou entre Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis, o que a deixou surpresa.



“Tem que ser muito vencedor para chegar a essa final. A turma [do BBB] deu um show e nos deram entretenimento até o final. Um beijo para o Babu, um grande ator, e um beijo para essas meninas poderosas”, declarou ela, em meio a transmissão.



Aliás, assim que ela soube da informação, o filho mais velho, Marcelo, se jogou no chão, brincando, e virou um momento digno de ser comentado no Twitter.



A final do programa acontece nesta segunda-feira (27).