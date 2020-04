De saída? Milan recebe oferta e toma decisão importante envolvendo Paquetá

​Cria da base do ​Flamengo, o meia Lucas Paquetá, de 22 anos, ainda não rendeu no futebol italiano o que se esperava dele ao ser contratado por 35 milhões de euros. Antes convicto de que teria um grande retorno com o jovem brasileiro, o Milan já encara o ‘investimento’ com certa desconfiança, mas não a ponto de se desfazer dele por ora. Ao menos é o que crava a Gazzetta dello Sport, principal periódico da Itália.

De acordo com o jornal, o Milan tem recebido sondagens/contatos insistentes por parte do Benfica, principal interessado em contratar o armador. O gigante português já teria oficializado proposta para adquiri-lo em definitivo, contudo, a diretoria milanista estaria resistente à ideia de negociar o armador.

Como destaca o ​UOL Esportes, vender Paquetá já na próxima janela seria praticamente um ‘reconhecimento’ de que a cara contratação fracassou, algo que os dirigentes rossoneros não querem transparecer, justamente pelas altas cifras. Por ora, o caminho mais provável é que o Milan mantenha o brasileiro e lhe dê mais minutos em campo.

