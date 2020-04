De volta? Thiago Silva já tem ‘destino favorito’ para próxima temporada, diz jornal

​No próximo mês de junho, ​diversos jogadores de primeiro escalão ficarão sem contrato em solo europeu. Um deles é o zagueiro Thiago Silva, que aos 35 anos, caminha para encerrar o seu ciclo no Paris Saint-Germain: o clube francês projeta uma renovação importante em seu plantel, com alguns ídolos veteranos (​Cavani, por exemplo) dando lugar a jovens em ascensão.

De acordo com o jornal italiano ‘Tuttosport’, o defensor brasileiro – que encerra seu vínculo com o clube da capital francesa em 30 de junho -, já teria definido seu ‘destino favorito’ pensando na próxima temporada: o Milan. A fonte crava que Thiago Silva estaria interessado a voltar a vestir a camisa rossonera, que defendeu entre os anos de 2009 e 2012.

Para retornar ao gigante italiano, no entanto, o zagueiro precisaria aceitar uma considerável redução salarial, já que seus vencimentos atuais são considerados ‘fora das possibilidades’ do Milan atualmente. Quem observa a situação com atenção é a torcida do ​Fluminense, que não esconde seu desejo de ver o ídolo novamente vestindo o pavilhão tricolor…