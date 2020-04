Debby Lagranha se vira nos trinta durante quarentena

A fase de quarentena, causada pelo momento de pandemia do novo coronavírus, fez com que as pessoas entrassem em isolamento social, seguindo orientações dos órgãos de saúde, para evitar a proliferação do vírus que causa a Covid-19.



Em casa, pais e filhos voltam a conviver um pouco mais, trocando conhecimentos, estuando junto e cada família reinventa um jeito para encarar esses dias longe das ruas.



Na vida da atriz e apresentadora Debby Lagranha também é assim. Casada e mãe de Maria Eduarda, de seis anos, a hoje médica veterinária contou a OFuxico como está dando conta de tudo.



“Essa quarentena não está sendo nada fácil, mas estamos nos reinventando a cada dia.



Estamos tentando manter a rotina da Duda o mais próximo da realidade, até mesmo porque, logo na primeira semana de confinamento, a escola dela já começou com aulas on-line, e várias tarefas de caderno, livro e folhinhas. Além disso, a gente tentou deixar o mais leve possível o dia a dia pra ela, incentivando cada vez mais com brincadeiras lúdicas, de culinária e piscina, que ela ama.”



A família também aproveita a passagem pela cozinha para preparar guloseimas.



“Pelo menos uma vez na semana fazemos bolo, biscoito ou cupcake… brincadeiras que envolvem pintura, sucata, bexiga com farinha, jogos, acampamento, fogueira … e assim vamos revezando com o pula-pula, bonecas, etc.”



Mudando para o próprio quarto



Debby revelou a OFuxico que a fase de quarentena também vem ajudando Maria Eduarda a se acostumar em seu próprio quarto.



“Aproveitamos pra firmar o combinado da Duda dormir no quarto dela à noite, uma vez que até um mês atrás, ela dormia na cama com a gente. Fizemos um contrato e a cada dia que ela cumpre o combinado ela ganha uma bonificação simbólica.”



Trabalho, casa, marido…



“Minha rotina está bem complexa entre, trabalho, casa, comida, marido, filha e toda a bicharada, principalmente quando o assunto envolve os deveres da Duda, mas aos poucos fomos nos acostumando e aceitando a nova rotina.”



Acatando ao pedido das autoridades de saúde, para que apenas um indivíduo da casa saia para compras de alimentos ou medicação, se necessário, Debby revelou a quem ficou estipulado essas tarefas.



“Mercado, farmácia e tudo que precisa sair rapidamente de casa, quem vai é o Leandro (Amieiro), a Duda e eu estamos em casa desde o dia 13 de março.”



Desafio da quarentena



“Sem dúvida meu maior desafio está sendo na didática de fazer os exercícios e trabalhinhos da escola, mas confesso que estou me superando a cada dia e estou vendo a evolução da minha filha, junto ao apoio da escola.”



Cuidado com os animais domésticos



“A bicharada [a família tem 10 cães, jabuti, tartaruga aquática, calopsita, periquitos, coelho, papagaio] tá feliz da vida, pois há um mês eles tem companhia 24 horas por dia… estamos nos adaptando apenas com a logística da fazenda, onde criamos peixe (criação de tilápia), que íamos diariamente e agora estamos indo uma vez por semana apenas. Nos outros dias quem cuida é o caseiro.”



“Tirando isso, a frase que eu mais ouço nessa quarentena é ‘mãe tô com fome!’, ‘mãe já tá na hora do almoço?’, ‘mãe, quero comer!!’… Até nesse aspecto estou me superando, principalmente quando o assunto é panela de pressão. E quando coloco a comida na mesa, ver o rostinho deles de satisfação não tem preço.”



Contato com a família



“Tentamos falar com nossos familiares diariamente por chamada de vídeo, e estamos usando a tecnologia 100% a nosso favor, Duda até me deixa doida, porque por ela, ela passa o dia falando com os avós, primos e tios.”



Mantendo a forma



Para manter o corpão, Debby conta com o auxílio do seu personal… on-line!



“Meu Personal, Márcio Mutuca, me passa séries diárias e não me deixa ter sossego nessa quarentena, o que acho muito importante pois, além de exercitar o corpo, também cuido da minha mente… e acaba que vira um exercício em família, pois o Leandro acaba se juntando e a Duda também (risos).”



Questionada por OFuxico sobre qual ensinamento leva dessa fase difícil de pandemia que fez o mundo todo parar, Debby pontuou:



“Que passe logo e que a gente aprenda com isso dar cada vez mais valor as pequenas coisas da vida.”