Débora Nascimento mostra momento sexy e manda recado

Uau! Débora Nascimento fez muito seguidor babar ao postar foto sexy no Instagram.



Na imagem, a atriz aparece de calcinha e se alongando.



“Sei que você me viu acordar. Self portrait”, escreveu a gata na legenda.



O clique rendeu mais de 206 mil likes e ganhou elogios até de outros famosos como Juliana Alves, Ana Paula Renault e Pathy Dejesus.



Relação com o ex-marido



Débora Nascimento foi casada por quatro anos com o ator José Loreto, com quem tem uma filha, Bella.



Há alguns meses, a atriz conversou com o jornal O Globo, e relembrou do turbilhão que atravessou quando se separou após suposta traição dele.



“Foi uma montanha-russa de emoções e acontecimentos ímpares que me trouxeram crescimento pessoal e percepções que antes eu não tinha. O que as pessoas falavam, questionavam, impunham ou exigiam, dizia muito mais sobre a história delas do que sobre a minha”, relembrou.



O casamento com José Loreto, de 35, chegou ao fim em meio à especulação de que ele teria tido um caso com uma colega de trabalho. O que era um momento privado virou assunto nacional: Loreto traiu ou não Débora? Se sim, com quem?



Passada a separação propriamente dita, a curiosidade do povo não cessou, e a vida privada de Débora se manteve nas manchetes. Vários veículos chegaram, inclusive, a cravar que ela estava ficando com uma mulher, em maio do ano passado. “Ficam com um frisson de me imaginar com qualquer pessoa, mas acho que, de novo, isso diz muito sobre o outro e a nossa sociedade. O que mais me chocou foi: com tudo o que estamos passando no nosso país e no mundo, a comoção foi o sexo de quem eu podia estar interessada.”







Nos fins de semana, Débora reveza com José os cuidados da menina, da mesma forma que ela viveu na infância. “Não foi um pânico ter me separado com a Bella pequena. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 2 anos e meio e meu irmão, meses. Fiquei bem e sabia que ela ficaria também”, diz, garantindo que mantém uma boa relação com o ex-marido. “Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto, e Bella pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros.”







