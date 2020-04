Declaração polêmica de Deyverson sobre seu futuro repercute na Espanha

Com ou sem futebol dentro de campo, assuntos polêmicos parecem perseguir Deyverson. Ou será o contrário? Bem, fato é que mais uma vez o atacante movimentou os noticiários sem que necessariamente tenha precisado fazer algo dentro das quatro linhas para isso. A bola da vez foi sua declaração ao Gazeta Esportiva, ao ser perguntado se seu futuro poderia ser com a camisa de algum rival do Palmeiras:

São coisas que é para se conversar, sei que a maior rivalidade é o Corinthians, mas eu deixaria na mão do meu empresário. Se eu falar, vão achar ruim, mas eu sou a mercadoria. Um dia estou num clube, outro dia em outro. É como vender refrigerante: o cara vende Coca, Fanta, Fanta Uva, mas é tudo é Coca-Cola, entende? (risos).



A frase ganhou a Espanha, onde o atleta atua no momento. Emprestado ao Getafe – a grande surpresa da temporada de LaLiga – sua entrevista repercutiu no site El Español, que deu grande destaque ao trecho em que o jogador de 28 anos se referiu a si mesmo como mercadoria.

Enquanto as partidas não voltam a acontecer, o que se tem de concreto é que o futuro do palmeirense segue em aberto. Emprestado até o final da temporada espanhola, Deyverson ainda não sabe se ficará no clube ou se voltará ao Brasil”

“Falo muito com meu agente, Felipe Dias. Ele me diz que o clube está muito feliz e que quer ficar comigo, mas agora tudo está difícil devido à situação econômica. Se eu tiver que voltar para o Palmeiras, vou fazê-lo feliz, mas no Getafe estou muito feliz. Todas as pessoas me tratam com muito carinho“, contou.