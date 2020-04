Dedé revela oferta do Galo e deixa futuro em aberto

Um dos jogadores cotados para deixar o Cruzeiro após a queda à Série B, o zagueiro Dedé acabou permanecendo no clube – mas isso pode mudar quando a bola voltar a rolar no Brasil.

Flamengo v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

Em entrevista ao programa Seleção Sportv, Dedé revelou ter recebido uma proposta do Atlético-MG, rival da Raposa. Segundo o zagueiro, porém, as tratativas não avançaram, pois o atleta tem como prioridade se recuperar da cirurgia no joelho direito.

Sim, sim, recebi (proposta do Atlético). Recebi uma proposta até de espera da minha lesão e, hoje, minha vida é focada em me recuperar, eu não dei resposta para ninguém, a única resposta que eu dei foi para o Cruzeiro, dizendo que eu quero me recuperar

Dedé, zagueiro do Cruzeiro

Dedé recebeu proposta do Galo pra depois q se recuperar e não disse resposta e não descartou. Bacana heim! Aceitariam no Galo? ???? — Lincoln Sette ? (@LincolnSette7) April 27, 2020

Dedé tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2021. A cirurgia no joelho direito do defensor aconteceu em março e foi conduzia por um médico particular. A previsão é de que o atleta possa retornar aos gramados no segundo semestre.