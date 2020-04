Demi Lovato desabafa sobre ‘cultura do cancelamento’ na internet

Demi Lovato retornou à música definitivamente este ano após sofrer uma overdose em 2018 e durante bate-papo com a atriz Jameela Jamil no podcats I Weight, ela relatou as dificuldades de lidar com o ódio disseminado nas redes sociais.



Demi Lovato não tem mais contato com o ex, Wilmer Valderrama



“Fui cancelada tantas vezes que nem consigo contar… A hashtag Demi Is Over Party [A festa da Demi acabou, em tradução livre], essa coisa toda. Isso nem me afeta mais, porque não é real. Eu não acho que alguém tenha sido oficialmente cancelado, caso contrário, algumas pessoas não teriam Grammys, não teriam Oscar. Certas pessoas nem estariam onde estão”, afirmou ela.



#DemiLovato addresses cancel culture and the “Demi Lovato Is Over Party” hashtag on @JameelaJamil’s “I Weigh” podcast: “I’ve been cancelled so many times that I can’t count. The tag… that whole thing doesn’t even affect me anymore.” Full interview: https://t.co/84rJm4v2Pk pic.twitter.com/4NzNA7T3jX

— Pop Crave (@PopCrave) April 24, 2020



A cantora de 27 anos ainda falou de como na internet não se existe o hábito de ouvir o outro lado da história.



“Onde está a cultura do perdão? Digo, sim, até certo ponto, porque se existem algumas pessoas que usaram suas segunda e terceiras chances com um determinado tópico, então elas devem permanecer canceladas. Mas se você errar, se desculpar, se apresentar e dizer que aprendeu com isso, então deixe que isso seja um exemplo para outras pessoas, para que elas também possam mudar”, ressaltou.



Demi Lovato pode estar de quarentena com novo namorado







Demi também pontuou o fato de o público ser sensível a nível de fazer linchamento virtual por qualquer tópico que eles considerem errados.



“Cultura do cancelamento não funcionará a menos que as pessoas tenham algum tipo de misericórdia. Você tem que ser capaz de fazer isso. Eu acho que se você é alguém que se recusa a aprender, apenas tem a obrigação de nunca fazer nada errado. Se for assim, então pode apontar… Vá em frente e cancele-os.”



Demi Lovato se muda de apartamento por causa do coronavírus