Demissões na Prefeitura de Penedo não aconteceram, diz Marcius Beltrão

Em live em suas rede sociais na manhã desta terça-feira, 21 de abril, o Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão falou para população penedense sobre uma possível demissão em massa de funcionários do Governo Municipal.

Segundo ele, um ofício que foi enviado pelo Chefe de Gabinete a um grupo de whatsapp de secretários municipais, vazou nas redes sociais e causou um certo caos para trabalhadores da rede pública municipal.

No ofício circular, que deveria apenas ficar internamente, tratavam de questões preparatórias, caso a pandemia do coronavírus prevaleça por mais tempo, entendendo a provável crise nas finanças do Município de Penedo. Neste documento falava sobre suspensão de contratos de pessoal e exoneração de comissionados.

Marcius explanou que alguns sites locais publicaram uma notícia de demissões na Prefeitura de Penedo, quando não aconteceu:

“Isso não é verdade, isso pode acontecer mais adiante, mas até este momento não demitimos ninguém da administração pública” disse Marcius que também criticou as várias fake news que estão acontecendo durante esse período de pandemia.

“A gente vê aí alguns macacos de auditório, principalmente pessoas que estão querendo um cargo político” disse Marcius se referindo a propagação da notícia falsa.

Marcius adiantou que a única questão que aconteceu foi com alguns contratados da Educação, que devido a entraves jurídicos teve que reajustar os contratos com um termo aditivo. O prefeito adiantou que caso no mês de maio não volte as aulas, deverá suspender o contrato, mas não cancelar.

O Chefe do Poder Executivo agradeceu o empenho de todos, principalmente dos servidores que estão na linha de frente contra o coronavírus. Ele também declarou que está elaborando um plano para amenizar o desgaste de econômico que o município venha a sofrer com este período de isolamento social.

