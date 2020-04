Denise Dias treina com melancia na quarentena do coronavírus

Por conta da quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus, a rotina das pessoas ao redor do mundo teve que se adaptar, inclusive que frequenta bastante a academia para a prática de atividades físicas.



Este é o exato caso de Denise Dias, que precisou adaptar seu treino em casa, principalmente em relação à falta de equipamentos, improvisando bastante nos treinos.



Sendo orientada de forma online pelo seu personal trainer, Denise usou desde móveis a até mesmo produtos para os treinos, principalmente sua melancia.







“Não dá pra ficar parada durante esse isolamento e o jeito é usar o que tenho disponível aqui em casa. Vale melancia, saco de compras, elástico. Não dá pra relaxar porque com tantos dias em casa a dieta acaba um pouco comprometida, ai já viu”, explicou Denise Dias.







“Subindo pelas paredes” na quarentena







Para diminuir o contágio do novo coronavírus, uma das principais recomendações é a quarentena e o isolamento social.



Para alguns, isso está sendo um pouco complicado, como é o caso de Denise Dias, que está sem ver o namorado há alguns dias.



“Estamos sem nos ver há vinte dias, sem nos tocar, porque nós não moramos juntos. Ele viaja muito a trabalho e eu moro com a minha mãe, que é do grupo de risco por ser hipertensa e tem quase 60 anos”, disse ela.



Em seguida, a modelo comentou sobre a falta de intimidade.



“No meio desse caos a carência parece que ganha mais força e olha que eu não costumo ser muito carente. Estou na seca, subindo pelas paredes”, contou.



Para concluir, Denise comentou que consegue ver um lado bom nisso tudo.



“O jeito é matar saudade virtualmente, mas como tudo na vida tem seu lado bom, eu acho que esse afastamento vai apimentar a nossa relação porque no dia que a gente sair dessa quarentena não vai ficar nem parede de pé para contar história”, brincou ela.



Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



