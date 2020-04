Desempregado? Startups abrem mais de 9 mil vagas de emprego no Brasil

Em meio à pandemia, oportunidades vêm surgindo para aqueles que estão à procura de um emprego. Recentemente, várias startups anunciaram a abertura de vagas, sendo elas disponíveis para diversos cargos. As vagas abertas são para as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador (BA) e Santa Catarina (SC). Confira!

Connekt

A Connekt, startup de recrutamento digital, oferece mais de 9.000 vagas de emprego, sendo que cerca de 7.000 abertas somente no Estado de São Paulo. Outras oportunidades abrangem os Estados da Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os cargos, seus respectivos requisitos exigidos e benefícios variam de acordo com o cargo. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever pelo site https://vagas.connekt.com.br.

Iugu

A Iugu, startup de meios de pagamento, sendo a primeira plataforma online de automação e gestão financeira, oferece 22 vagas de emprego na cidade de São Paulo, nos cargos de compliance, financeiro e sistemas (desenvolvedor (a) Ruby Jr. / desenvolvedor Ruby Sr / desenvolvedor Ruby pleno / devops engineer). Os interessados devem cadastrar currículo no site https://jobs.kenoby.com/iugu.

QuiteJá

A QuiteJá, plataforma digital de renegociação de dívidas, está com 3 vagas em aberto para Curitiba, capital paranaense, nos cargos de desenvolvedor e ciências de dados. Quem quiser concorrer a uma das vagas oferecidas deve entrar em contato com a startup no e-mail [email protected].

Gama Academy

A Gama Academy, é uma escola que capacita estudantes e profissionais para o mercado digital, e também está com 3 oportunidades abertas, sendo duas vagas para a área de desenvolvimento e uma para design. Entre os benefícios, a startup oferece cursos on-line e auxílio-educação, bônus anual, ambiente dinâmico, horários flexíveis, além do vale-transporte. Os interessados devem cadastrar currículo no site http://gama.academy/carreiras.

LinkApi

Por fim, a LinkApi é uma startup que oferece uma plataforma de integração de softwares, e está com 6 vagas abertas em São Paulo. A empresa procura profissionais para as funções de developer, finance intern, full stack developer, implementation success manager, scrum master e senior developer. Para todas as vagas é necessário ter inglês fluente. Inscrição e mais informações podem ser obtidas no portal www.linkapi.solutions/empresa/carreiras.