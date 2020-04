Devoto de São Jorge, Zeca Pagodinho lamenta não fazer sua tradicional feijoada

O Rio de Janeiro para, literalmente, todo dia 23 de abril. Embora não seja o padroeiro da cidade, São Jorge é o santo mais venerado pelos cariocas, motivo pelo qual o dia dedicado à ele se tornou feriado local. Habitualmente os devotos fazem uma série de atividades, que começam às 05 da manhã, com o toque de alvorada, e seguem ao longo do dia, com feijoada e muito samba.



Em suas redes sociais, Zeca Pagodinho, fervoroso devoto de São Jorge, lamentou não poder realizar sua feijoada anual que costuma reunir muitos amigos e dura quase 24 horas.



“Então meus, fãs, hoje é dia de São Jorge. Hoje seria dia de mais feijoada, mas com essa onda que está aí, vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. A gente tem fé em Deus, fé em Sã Jorge, fé em todos os santos”, disse o cantor.



Otimista que dias melhores virão Zeca pediu que todos tenhamos fé.



“Vamos pedir a São Jorge pra ajudar a gente com sua espada poderosa, acabar com essa pandemia, essa coisa que está infernizando a vida da gente, pra que a gente possa se abraçar de novo, ser feliz de novo, tomar umas cervejas na rua…”



O sambista ainda presenteou seus seguidores com um trechinho da música que compôs em parceria com Jorge Benjor, em homenagem ao santo guerreiro, que é chamado de Ogum nas religiões de matrizes africanas.



“Eu não sei fazer live, não sei tocar, mas eu vou mandar um pedacinho pra vocês”, disse ele.



Confira a letra:



Eu sou descendente Zulú



Sou um soldado de Ogum



devoto dessa imensa legião de Jorge



Eu sincretizado na fé



Sou carregado de axé



E protegido por um cavaleiro nobre



Sim vou nà igreja festejar meu protetor



E agradecer por eu ser mais um vencedor



Nas lutas nas batalhas



Sim vou no terreiro pra bater o meu tambor



Bato cabeça firmo ponto sim senhor



Eu canto pra Ogum



Ogum



Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais



Ogum



Ele vem de Aruanda ele vence demanda de gente que faz



Ogum



Cavaleiro do céu escudeiro fiel mensageiro da paz



Ogum



Ele nunca balança ele pega na lança ele mata o dragão



Ogum



É quem da confiança pra uma criança virar um leão



Ogum



É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração



Ogum



(Neste trecho, Zeca declama a oração de São Jorge)



Deus adiante paz e guia



Encomendo-me a Deus e a virgem Maria minha mãe ..



Os doze apóstolos meus irmãos



Andarei nesse dia nessa noite



Com meu corpo cercado vigiado e protegido



Pelas as armas de são Jorge



São Jorge sentou praça na cavalaria



Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia



Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge



Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem



Tenham mãos e não me peguem e não me toquem



Tenham olhos e não me enxerguem



E nem em pensamento eles possam ter para me fazerem mal



Armas de fogo o meu corpo não alcançarão



Facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar



Cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar



Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge



Jorge é da Capadócia.