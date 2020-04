Diocese de Penedo emite novo comunicado sobre estado de saúde de Dom Valério

Na quarta-feira, 15, o bispo diocesano Dom Valério Breda teve um grave problema de saúde e precisou ser internado devido a um AVC. De acordo com a Diocese de Penedo, o religioso ainda se encontra na UTI, porém seu quadro é estável e dá sinais de progresso, no que se refere a recuperação do bispo.

Confira a nota oficial:

DIOCESE DE PENEDO—ALAGOAS

Aos Padres, Diáconos, Religiosos (as) e fiéis da Diocese de Penedo,

Nesta Quinta-Feira (23), venho informar todos, que Dom Valério Breda, Bispo da Diocese de Penedo, que se encontra internado na UTI neurológica do Hospital Arthur Ramos, em Maceió-AL, tem um quadro clínico estável, que ainda requer cuidados, mas que há vários sinais que indicam um progresso no que se refere à sua recuperação: Dom Valério está completamente lúcido, consciente e responde a todos os estímulos apresentados. Alimenta-se por via oral, especialmente de líquidos e comida pastosa. A pressão arterial está controlada, mesmo que ainda sob o efeito de medicamentos. As funções pulmonar e renal, que no início da semana apresentaram alguns desconfortos, já se encontra normalizadas. Noutras palavras, a evolução é positiva, constante e perceptível pela equipe médica responsável.

Ao longo destes dias, Dom Valério tem recebido muitos sinais de carinho, de oração e comunhão por parte de muitos: o Exmo. Revmo. Dom Giovanni D’Aniello, Núncio Apostólico no Brasil, os Bispos do Regional NE2 da CNBB, os padres, diáconos, religiosos (as), leigos e leigas da Diocese de Penedo e tantos outros de muitas partes do Brasil e do exterior, que de diferentes formas, tem demonstrado sua solidariedade a Dom Valério. E ele tem acolhido tudo com muito carinho. Vê-se como estes sinais têm ajudado na evolução positiva de sua saúde. Quero agradecer imensamente, em nome de toda a Diocese de Penedo, por todos os gestos de apoio e solidariedade demonstrados.

Convido a todos a permanecerem unidos na fé, apresentando suas orações e súplicas a Deus, por Dom Valério, para que tenha sua saúde restabelecida e possa, o mais breve possível, voltar ao convívio de sua Igreja. Informo-lhes, ainda, que não é possível à visita hospitalar por parte dos leigos, especialmente por restrição médica. Deus é sempre muito Bom!!

Penedo, 23 de abril de 2020.

Pe. Daniel do Nascimento Santos

Vigário Geral

Da Redação