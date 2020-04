Diogo Nogueira vai transmitir live de aniversário no Multishow

Depois de Ludmilla tomar as telas da Multishow na última sexta-feira (24) com a live durante o seu aniversário, é a vez de Diogo Nogueira invadir o canal com bastante samba no domingo (26), também para celebrar mais um ano de vida. Além da internet, a apresentação vai ser passada na emissora do Grupo Globo para portadores de TV por assinatura.



Relembre as participações especiais de Fina Estampa



Na Festa em Casa – Aniversário Diogo Nogueira, o cantor apresentará diretamente de sua casa alguns de seus maiores sucessos de carreira, como Alma Boêmia e Clareou. Ele estará ao vivo no canal Música Multishow e no próprio canal, ambos por meio do YouTube, das 13h às 14h.



No Instagram, o cantor agitou o pessoal e relembrou da live, convidando o público a assistir.



Diogo Nogueira canta para galera antes de jogo da Seleção



“Estaremos todos juntos para comemorar o meu aniversário na live! Estou esperando todo mundo por lá! Já vai afastando o sofá, a mesa da sala e se prepara para sambar junto comigo!”, escreveu ele, que vai atender a pedidos dos fãs em relação as faixas escolhidas para cantar.







Eita!







Durante a live de aniversário, Ludmilla caiu em uma piscina nesta sexta-feira (24). A queda foi enquanto ela fazia uma cover de Planos Impossíveis de Manu Gavassi.



“Alguém poderia ter botado uma proteção ali”, disse a cantora.



Diogo Nogueira prestigia novo livro de Martinho da Vila







Ludmilla não se machucou, mas passou por um susto.



Os fãs da cantora se preocuparam, mas Ludmilla demonstrou profissionalismo e voltou a cantar.



Na web, muitos internautas reagiram com bom-humor.