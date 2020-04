Diretor de clipe de Luísa Sonza ganha prêmio em Paris

No ano passado, Luísa Sonza se arriscou, e seu álbum Pandora foi um projeto audiovisual, ou seja, todas as oito faixas do projeto ganharam clipes ao longo de 2019, como Garupa, Bomba Relógio e Fazendo Assim.



Falando nesta última, que foi feita em parceria com Gaab, foi visualmente uma das favoritas dos fãs, com referências aos filmes do Indiana Jones e sereias mitológicas, tendo Luísa Sonza com um look mais bonito que outro.



Luisa Sonza se maravilha com habilidade da irmã para dança



A fotografia, cuja direção ficou na responsabilidade de Heitor Cavalheiro, também estava muito bem produzida, ainda mais levando em fala que as filmagens do clipe ocorreram a maior parte do tempo em cavernas da Chapada da Diamantina, na Bahia.



A fotografia teve seu reconhecimento internacional, e Heitor Cavalheiro ganhou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia na edição mais recente do International Music Video Underground, de Paris, na França.



Luísa Sonza faz sucesso com Braba e promete novo clipe



“Esse foi o grande desafio para mim, como diretor de fotografia do projeto. Filmamos em três cavernas diferentes, durante duas longas diárias, e alguns dos sets ficavam a mais de uma hora de caminhada adentro das cavernas, passando por locais tão estreitos que era difícil passar com a câmera”, contou Heitor.



“Nesses lugares, não tínhamos como levar geradores ou extensões de tomada com energia. Algumas cenas tiveram que ser iluminadas inteiramente com alguns poucos painéis de led a bateria”, continuou ele, que está extremamente feliz por ter conquistado o prêmio e revelou sua cena favorita do clipe.



Música de Luísa Sonza é uma das mais ouvidas no Spotify



“Do ponto de vista da fotografia, foi uma dessas iluminadas com dois ou três leds pequenos – mais especificamente, quando a Luísa está dançando em cima de uma pedra, como se fosse um altar. Essa cena não existia originalmente. Porém, durante a filmagem, vendo a fotografia, a luz, o enquadramento… o resultado desse take, concordamos que rendia uma cena linda que foi incluída”, concluiu.



Vale ressaltar ainda que Heitor Cavalheiro também foi indicado na mesma categoria do International Music Video Underground com seu trabalho para o clipe da música É Quente do cantor Dande.



Famosos viram super-heróis em calendário de proteção animal. Vem ver!



Neste projeto, além da Direção de Fotografia, Heitor assina a Direção Geral ao lado do irmão Olavo Cavalheiro. É Quente ficou com o terceiro lugar do festival.







Luisa Sonza fala de Dia da Mulher e se emociona na web



Luisa Sonza atinge marca na carreira e comemora: ‘É loucura’



Luísa Sonza detona: ‘O dia que tiverem a metade da minha inteligência a gente conversa’