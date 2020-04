Dirigente expõe racha em carta e chama Conselho do Santos de “omisso”

​O racha existe, e não é de hoje. Vice-presidente do ​Santos, Orlando Rollo teve seu poderes anulados por meio de portaria publicada pelo presidente José Carlos Peres ainda nos primeiros dias da gestão, iniciada em janeiro de 2018. Pois o dirigente, agora, resolveu agir.

Em carta enviada a Marcelo Teixeira, que comanda o Conselho Deliberativo, teceu diversas críticas ao próprio Legislativo, à direção do Peixe e, também, à Comissão de Inquérito e Sindicância. No documento, ele aponta irregularidade no ato que lhe tirou a condição de exercer a pleno o seu cargo e chamou o Conselho e a comissão de omissos. “Há flagrante, maxima venia, omissão da Presidência e mesa do Conselho, sendo essa extensiva à Comissão de Inquérito e Sindicância que, tendo o dever de atuar, calou-se e nada fizeram diante dos costumeiros desmandos do mandatário José Carlos Peres”, diz trecho do texto, como destaca o ​Lance!.

Rollo lembrou, ainda, os conflitos com o presidente e uma representação criminal junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo que trata de apropriação indébita de pertencer do vice, após ter sua sala na Vila Belmiro desapropriada. Em contato com o portal, Teixeira falou sobre a carta. “Todas as providências elencadas no ofício foram encaminhadas pela Mesa às devidas Comissões, que emitiram seus pareceres. A única questão que não há condições de resolver é a relação entre o presidente e o vice, que depende das iniciativas pessoais de ambos”, afirmou. Os três dirigentes citados possuem papel importante no dia a dia político do Santos e despontam como possíveis candidatos à presidência no final do ano. E, se isso não acontecer, no mínimo terão participação fundamental na articulação de chapas.

