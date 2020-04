Dirigentes renunciam, e Barça promete processá-los por acusações à gestão

​Tempos sombrios pelos lados do Barcelona. Alegando má gestão do clube em meio à pandemia de coronavírus e também condenando recente escândalo “Barçagate”, seis integrantes da diretoria do clube renunciaram a seus cargos. Pois o presidente Josep Maria Bartomeu reagiu de forma imediata.

Vice-presidentes culés, Emili Rousaud e Enrique Tombas estão entre aqueles que deixaram a administração, além dos diretores Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia e Maria Texidor. Por meio de uma carta à torcida, eles expressaram suas dúvidas quanto à capacidade de Bartomeu de lidar com as implicações da atual crise, com redução de receitas e corte em 70% dos salários.

Além disso, pediram convocação o mais rápido possível de novas eleições presidenciais (a princípio marcadas para o ano que vem, sem possibilidade de reeleição) e criticaram o mandatário pela contratação de uma empresa de mídia para monitorar a cobertura das redes sociais do Barça. Existe a informação, inclusive, da criação de contas-fantasma no Twitter para prejudicar futuros candidatos no pleito. Mesmo negando a irregularidade, Bartomeu rompeu o vínculo com a I3 Ventures. Para rebater os críticos, o Barcelona ainda emitiu uma nota oficial prometendo processas os dirigentes.

Confira a nota oficial do Barcelona:

“Diante das acusações sérias e infundadas feitas nesta manhã pelo Sr. Emili Rousaud, ex-vice-presidente institucional do Clube, em várias entrevistas com a mídia, o FC Barcelona nega categoricamente qualquer ação que possa ser classificada como corrupção e, portanto, reserva-se o direito de ação penal que possa corresponder.

Nesse sentido, a análise dos serviços de monitoramento de redes sociais está sendo submetida a uma extensa auditoria independente da PriceWaterhouseCoopers (PWC), que ainda está em andamento e, portanto, sem conclusões, facilitando a Bata todas as informações e meios que a PWC solicita desde o início do processo.

Finalmente, as renúncias dos membros do Conselho de Administração anunciadas nas últimas horas ocorreram como resultado da reforma do Conselho promovida pelo Presidente Josep Maria Bartomeu nesta semana, e que será concluída nos próximos dias. Esta reforma do Conselho de Administração visa enfrentar com o máximo de garantias a última seção do mandato, com o objetivo de implementar as medidas necessárias para preparar o futuro do Clube, superar as conseqüências da crise de saúde que estamos enfrentando e concluir as ações da programa de gestão iniciado em 2010 e o Plano Estratégico aprovado em 2015.”

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.