Disputa à vista? Declaração de candidato vascaíno sobre Balotelli já repercute na Itália

No ano passado o Flamengo flertou com a possibilidade de contratar Mario Balotelli, tanto que chegou a se reunir com o atleta e não conseguiu evoluir nas tratativas por conta de valores. Já pensando em 2021, não se pode descartar uma nova investida. Pois, segundo Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência do rival Vasco da Gama, o Rubro-Negro está novamente atrás do atacante, e uma disputa entre os gigantes cariocas poderá ocorrer (será?).

Só besta msm pra cair nessa conversa fiada do candidato a presidência do Vasco. Tendo Pedro e Gabriel para o ataque oq levaria o Flamengo a querer o Balotelli??? Mais um querendo usar o Flamengo para aparecer!!! — Rodrigo Marques (@Fladrigo29) April 29, 2020

A informação, inclusive, já repercute na imprensa italiana. Balotelli, atualmente, está no Brescia. No entanto, o futuro realmente poderá se dar no futebol da América do Sul. “O Flamengo tentou contratar Balotelli no ano passado e eles falharam, agora estão tentando novamente. Acho que um jogador desse nível atrairá muitas equipes ao redor do mundo”, disse Leven Siano à ESPN. A declaração do dirigente está também no site Goal.com, e tudo indica que o jogador possa ser uma alternativa para desembarcar no Gigante da Colina na nova gestão.

Mário Balotelli empolgado para jogar no Vasco kkkkk é sério isso? Gente eu conto ou vocês conta? — URUBU_MIL_GRAU (@urubu_mil) April 29, 2020

Um grande nome, caso Leven Siano ganhe o pleito, já está alinhavado. “Você descobrirá quem é, prefiro encerrar a operação primeiro. Ele será o primeiro jogador ‘bloqueado’ pelo Vasco em 2021. Estamos discutindo os detalhes do contrato com seus advogados”, acrescentou o cartola, sem citar que o zagueiro Samir, da Udinese, seria este atleta. É fato, todavia, que pipocam em São Januário discussões sobre Ibrahimovic, Giovinco e, claro, Balotelli. “Entendemos que o Vasco precisa de um choque de gestão, um momento decisivo. O projeto dará frutos em cinco ou seis anos”, completou.

