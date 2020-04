Dois dos maiores clubes da Europa fazem concorrência por brasileiro que atua no Sevilla

​Um brasileiro está na mira de dois gigantes europeus. O zagueiro Diego Carlos, atualmente no Sevilla, interessa a Barcelona e Liverpool para a próxima temporada.

Aos 27 anos, o atleta surgiu no Desportivo Brasil e teve uma rápida passagem pelo ​São Paulo antes de ser negociado com o futebol europeu. No Velho Continente, passou pelo Estoril, Porto e Nantes. Foi neste último onde obteve o maior destaque e conseguiu a projeção necessária para chegar ao atual clube e ter uma multa rescisória de 75 milhões de euros (o equivalente a R$ 416 milhões).

Segundo o jornal ​Sport, Diego Carlos, no Barça, poderia cobrir uma eventual saída de Umtiti. No entanto, já se sabe de antemão que os blaugranas não terão dinheiro suficiente para pagar o valor desejado pelos rivais, uma vez que seus negócios se voltarão, principalmente, para Lautaro Martínez e ​Neymar. Sendo assim, existe a possibilidade de incluir o meio-campista Rakitic nas tratativas, já que o Sevilla deseja repatriar o croata que está em final de contrato no Camp Nou. O Liverpool, por sua vez, possui maior poder de fogo e pode vencer a disputa pelo brasileiro. Sendo assim, o desejo do atleta será fundamental para definir os rumos de sua carreira a partir da temporada 2020/2021.

