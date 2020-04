Douglas Costa no Grêmio? Em entrevista, Romildo não hesita e fala sobre a possibilidade

​A ideia de que “o bom filho a casa torna” é um dos lemas que mais permeiam o mundo do futebol. Seja com ídolos que fizeram história ou com jovens que deixaram seus clubes cedo para brilhar na Europa, o panorama sempre mexe com os torcedores. E Douglas Costa, no ​Grêmio, se enquadra na segunda alternativa.

Revelado no Imortal, o atacante deixou o clube ainda garoto, em 2010, após realizar 37 jogos e anotar 2 gols. De lá para cá, Douglas nunca escondeu seu carinho pelo lugar que o revelou. Sempre que pode, exalta o tricampeão da Libertadores. Tal afeto, claro, mexe com o imaginário dos gremistas, que vez ou outra especulam seu retorno. O tema foi pauta até de conversa com o presidente Romildo Bolzan, que em entrevista ​publicada pela ZH deu seu parecer:

“O Douglas, não é de hoje que ele se manifesta um gremista, não apenas por ter jogado, mas de paixão ao clube. Poucos são os jogadores que atuam em grandes clubes europeus e que conseguem manter sua comunicação e desejo pessoal de concluir a carreira onde começaram e isso é admirável. Ele não desconhece o vínculo com o clube, diz que virá, mas eu creio que não será agora. Ele diz isso (retornar) claramente e nós ficamos contentes e se Deus quiser ele voltará, mas nesse momento não tem nada em andamento“, comentou o mandatário.

Aos 29 anos, já defendeu o Shakhtar Donetsk, o Bayern de Munique e a Juventus, com quem tem contrato até 2022. Além, é claro, da Seleção Brasileira.

Foto no corpo do texto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA