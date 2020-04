Dua Lipa aproveita quarentena para conhecer melhor Anwar Hadid

Dua Lipa confessou que está adorando passar a quarentena com Anwar Hadid. A cantora de 24 anos afirmou que está aprendendo muito sobre o namorado durante esse tempo de isolamento.

Ela está saindo com o irmão mais novo de Gigi e Bella Hadid desde junho do ano passado, e os dois estão fazendo o isolamento juntos em uma casa do Airbnb desde o começo da pandemia do coronavírus.

E Dua Lipa disse que passar tanto tempo com Anwar, de 20 anos, tem sido muito bom para o casal.

“Foi realmente ótimo, fácil, divertido e bom. Estamos desfrutando disso porque temos todo esse tempo extra que não estávamos esperando, apenas para nós. Está sendo ótimo, e estamos aprendendo muito um sobre o outro”, concluiu.

O casal está passando a maior parte de seu tempo assistindo televisão, séries e filmes, e estão ‘levando as coisas devagar’ e com calma.

Dua acrescentou: “Temos uma grande lista, mas estamos indo devagar. Assistimos várias séries – Ozark, Tiger King, Unorthodox, The Sinner – e filmes antigos como Fear and Loathing in Las Vegas, Snatch e No Country For Old Men.”, contou.



Novo disco



Dua Lipa acaba de lançar o CD Future Nostagalgia. Em meio a pandemia do coronavírus, a cantora acabou confessando que acredita que o novo trabalho poderá trazer um momento de alívio diante da atual crise mundial de saúde.

Durante conversa com Zane Lowe, no programa da Apple Music, New Music Daily, Dua Lipa explicou: “Me senti confiante durante a produção este CD e sinto que realmente achei minha linguagem musical e a mensagem que eu quis passar. Estou muito orgulhosa. Claro que neste momento da pandemia, me senti em conflito e muito confusa. Não estava certa se deveria lançar minha música neste momento porque muita gente está sofrendo e muita coisa está acontecendo no mundo, mas a gente nunca sabe quando é a hora certa.”

“Mas também digo que fiz este álbum para me livrar da ansiedade, estresse, opinião dos outros e a pressão de inclusive fazer um segundo CD. E eu fiz com muito amor, e só queria me divertir, e eu fiz com meus amigos. Pelo menos espero que ajude as pessoas a seguir em frente com tudo que está acontecendo neste momento”.