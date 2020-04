Dudu pode alcançar maior goleador do Palmeiras em número de jogos ainda em 2020

​ O experiente camisa 7 da equipe do ​Palmeiras já conquistou três títulos nacionais em seis anos com a camisa do verdão. E conforme o ​Uol Esportes , o atleta está cada vez mais próximo de duas marcas históricas do clube. Superar o jogador Heitor e entrar no top-3 dos atacantes que mais vestiram a camisa alvi-verde.

Dudu tem 307 jogos pelo Palmeiras e está na quinta colocação dessa lista hoje. Logo a sua frente, estão os maiores artilheiros da história do clube, César Maluco em quarto e Heitor em terceiro, porém o atual atacante alviverde, pode ultrapassar ambos ainda esse ano.

Nós anos 90, Edmundo foi o 5° ou sexto melhor do palmeiras. Neste século Dudu é o melhor do palmeiras. Então, Dudu claro — Olir Antonio Hall (@olir_hall) April 26, 2020

César soma um total de 327 jogos e Heitor 359 jogos. Na temporada de 2020, o Palmeiras teria ao menos 46 jogos, somando o Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

O atacante tem chance de passar ainda esse ano César Maluco no ranking, mas precisa de mais 55 confrontos para poder igualar o número de jogos com Heitor. Desse modo, ele estaria atrás apenas de Edu Bala e Nei, com 481 e 490 jogos respectivamente.

​

​

Falando em número de gols, Dudu fica longe da dupla de maiores goleadores da história do clube. Heitor marcou 317 gols entre 1916 e 1931. O segundo maior artilheiro é César Maluco, com 182 gols. Dudu tem até então 70 gols.

Vale ressaltar que o atleta de 28 anos tem contrato com o clube até final de 2023.