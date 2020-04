Duo Selva faz parceria com Nathan Barone no single Stumble

Pe Lu e Brian Cohen, dupla por trás do projeto eletrônico Selva, lançaram nesta sexta-feira (24), a faixca Stumble, em parceria com o cantor Nathan Barone e disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music.



Misturando o tropical house com a música pop, a música traz em sua essência o objetivo de bons sentimentos tanto na letra, quanto na melodia.







“Essa música nós compusemos há um tempinho e decidimos lançar agora porque ela tem um perfil mais vibes para você poder ouvir, relaxar, olhar para o céu e ter bons sentimentos. E ter o feat com o Nathan foi demais, porque ele tem uma voz que encaixou perfeitamente com a proposta da música. feita com muito carinho!” comentou o duo.



Ex-integrante da banda Restart, Pe Lu se juntou a Brian há quatro anos, conquistando as pistas de dança e as caixas de som do público.



“Temos muita música pra sair, muitas parcerias legais! Os fãs podem esperar a gente cantando muito mais, colaborções inesperadas e muito, muito som”, afirmaram.



