Dupla de atacantes deve deixar o Atlético-MG com chegada de Jorge Sampaoli

​Nomes na mesa! Jorge Sampaoli chegou ao Atlético-MG há pouco mais de um mês, mas, por conta da suspensão do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus, ainda não conseguiu deixar o grupo da sua maneira. Recém-chegado, o argentino pretende fazer ​mudanças contundentes.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, o ex-Santos pretende reduzir o elenco e ainda contratar cinco jogadores, incluindo dois atacantes. Desta forma, o experiente Ricardo Oliveira e o contestado Franco Di Santo não têm futuro garantido na Cidade do Galo.

Em outro momento, antes de assinar com o ​alvinegro mineiro, Sampaoli já havia apontado os centroavantes como ponto fraco do plantel e a tendência é de que a dupla não siga no Atlético para o restante da temporada. Vale destacar que o clube segue no mercado e observa possíveis substitutos para o setor de ataque.

Durante a reunião em que acertou o contrato Jorge sampaoli apontou os dois centroavantes do grupo, Franco Di Santo e Ricardo Oliveira, disse que como jogadores não têm condições de exercer o que ele pensa como futebol.

👏🏽 😎 — GALO DOIDO 🌐 (@GaloDoidoFanPag) March 10, 2020

Em reta final de contrato, os atacantes devem ser negociados. Aos 39 anos, Ricardo Oliveira tem o segundo maior salário do elenco, recebendo R$ 276 mil por mês. Já Di Santo tem 31 anos e custa R$ 180 mil mensais aos cofres do Atlético. Ambos têm contrato até dezembro deste ano.

Até o momento, o Galo tem observado nomes, mas sem muito alarde. A ideia de Jorge Sampaoli com as “substituições” é ter mais mobilidade e velocidade no ataque, com linhas altas e pressão constante nos adversários. Internamente, há pouca convicção de que a dupla cumpriria tal meta.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.