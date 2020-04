Duques de Sussex terão biografia sobre mudança de vida

O Príncipe Harry e a Duquesa Meghan estão cooperando com os biógrafos de seu novo livro, que pretendem publicar em breve, onde prometem revelar como é seu ‘mundo real’.

A biografia, chamada provisoriamente de Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Membros da realeza completamente modernos: o mundo real de Harry e Meghan), deveria ser publicada pelo Dey Street Books de Nova York em junho, mas foi adiada em meio a pandemia da COVID-19.

Segundo o jornal britânico The Independent, o livro será lançado em agosto, depois dos escritores terem acesso aos compromissos da duquesa em um pequeno número de ocasiões.

Acredita-se que a família real sabe da existência da biografia, e embora exista preocupação sobre o quanto eles vão revelar sobre a vida pessoal da realeza, algumas pessoas expressaram seu incômodo pelo drama dos Sussex e sua saída da Grã Bretanha.

Isso aconteceu pouco depois do casal renunciar como membros senior da realeza no começo do ano.

Atualmente o casal e seu filho Archie, de 11 meses, estão isolados contra o coronavírus em seu novo lar em Los Angeles.



Thomas e seus Amigos



O Príncipe Harry vai participar do episódio especial de aniversário do famoso desenho animado Thomas e seus Amigos.

O Duque de Sussex filmou uma introdução especial para o programa ‘Thomas & Friends: The Royal Engine’, e disse que se sentia muito orgulhoso por ter sido convidado a se envolver com o projeto especial de animação, produzido em reconhecimento ao especial do 75º aniversário do popular programa infantil e deve estrear este fim de semana no Reino Unido.

Ele disse: “Thomas tem sido um rosto reconfortante e familiar para tantas famílias nos últimos 75 anos – entretendo, educando e inspirando crianças sobre questões importantes através de histórias e personagens emocionantes. Eu certamente tenho boas lembranças de crescer com ‘Thomas & Friends’ e ser transportado para novos lugares durante suas aventuras. Estou muito orgulhoso por ter sido convidado a participar deste episódio especial. Desejo a Thomas e seus Amigos um feliz aniversário.”, comenta Harry no vídeo.