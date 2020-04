Dybala conta bastidores de relação com Cristiano e admite: ‘argentinos o odeiam’

Na janela de verão de 2017/18, a Juventus arriscou, foi arrojada e fechou a contratação de um dos maiores jogadores de todos os tempos: ​Cristiano Ronaldo. Nesta atual temporada, o craque português vem formando uma dupla de ataque afiada com ​Paulo Dybala, tratado em Turim como o futuro herdeiro da braçadeira de capitão da equipe.

A relação entre os dois foi tema de entrevista recente concedida pelo camisa 10 argentino. Ele admitiu ter se surpreendido positivamente com a personalidade do cinco vezes melhor do mundo: “ No nível pessoal, fiquei surpreso de verdade porque não o conhecia, nenhum de nós sabia nada sobre ele (…) Mas depois descobrimos como ele é, um cara excelente, muito sociável e amigável dentro e fora do vestiário. Sempre pronto para conversar, ouvir, o que me surpreendeu, já que por ser uma figura importante, nem sempre é assim. Você o vê como um cara aplicado, experiente”, contou.