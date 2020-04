E agora? Uefa já fala em possível cancelamento da Champions e da Liga Europa

​Uma temporada sem campeões da ​Champions League e da Liga Europa? Pois essa possibilidade, em meio às incertezas que assolam o mundo por conta da pandemia de coronavírus, já não é descartada nem mesmo pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

Em entrevista à emissora alemã ZDF, ele deixou claro que a retomada das competições europeias não depende da entidade. “Se as autoridades não nos permitir jogar, então não podemos jogar. Estamos esperando o desenvolvimento desta terrível situação no mundo, e principalmente na Europa, mas o fato é que não sabemos muito”, disse. O dirigente, no entanto, deixou claro que uma decisão referente ao cancelamento ou não das disputas precisa ocorrer de uma maneira rápida. “Não podemos jogar em setembro ou outubro”, destacou.

A Champions, no momento em que foi paralisada, tinha quatro times classificados às quartas de final (Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madri e RB Leipzig). Ou seja, ainda faltavam definir metade das vagas. Já a Liga Europa se encontrava em meio à fase de oitavas de final. Diante deste cenário, Ceferin mais uma vez falou sobre a ideia de jogar com portões fechados. “É melhor ter os jogos na TV, trazendo energia positiva aos lares, que é o que as pessoas querem, do que não jogar. E, se for assim, as partidas precisam ocorrer em julho ou agosto”, concluiu.

