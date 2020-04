É fake áudio que desmente 2ª morte por coronavírus em Alagoas

Homem de 78 anos teve teste positivo para covid-19, diz Secretaria de \\Estado da Saúde

É falso áudio que circula no WhatsApp em que um homem desmente a segunda morte pelo novo coronavírus em Alagoas. Identificando-se apenas como morador do bairro Vergel do Lago, em Maceió, e suposto vizinho da segunda vítima pela doença, o homem diz que a vítima teria falecido em decorrência de uma tuberculose e não de Covid-19..

“Eu sou aqui de Maceió, do Vergel do Lago. O meu vizinho foi anunciado no jornal que faleceu dessa doença. O mesmo já vinha doente há meses, isolado em casa com tuberculose. Isso é totalmente mentira”, diz um trecho da mensagem.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, a causa da morte do paciente de 78 anos foi atestada no Laboratório Central de Alagoas (Lacen) como coronavírus. Ainda segundo a Sesau, a vítima teria voltado recentemente de uma viagem e ao regressar ao estado apresentou sintomas da Covid-19.

Até o momento, segundo informações do último Boletim Epidemiológico 30, emitido, neste domingo (5), pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Alagoas conta com 28 casos confirmados, 319 sob investigação, 442 casos descartados e dois óbitos.

Alagoas Sem Fake

Com foco no combate à desinformação, a editoria Alagoas Sem Fake verifica, todos os dias, mensagens e conteúdos compartilhados, principalmente em redes sociais, sobre assuntos relacionados ao novo coronavírus em Alagoas. O cidadão poderá enviar mensagens, vídeos ou áudios a serem checados por meio do WhatsApp, no número: (82) 98161-5890.

Fonte: Agência Alagoas