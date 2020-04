Ed Sheeran mantém o salário de funcionários de restaurante fechado

De acordo com o jornal britânico The Sun, Ed Sheeran tem feito o possível para manter a equipe do bar e restaurante Bertie Blossoms empregada durante a pandemia do novo coronavírus e se recusou a usar o auxílio do governo britânico para manter o salário dos funcionários.



Ao lado de Stuart Camp, o cantor é dono do negócio localizado em Notting Hill, na zona oeste de Londres.



Assim como diversas lojas e outros tipos de empresas, o local foi forçado a fechar suas portas ao público em março, quando o Reino Unido entrou adotou as medidas de quarentena e distanciamento social para evitar a propagação daCovid-19. Sendo assim, os colaboradores do bar passara ficaram sem poder trabalhar.



No Reino Unido, a empresa pode optar por dispensar os funcionários durante essa crise usando um novo esquema, no qual o governo paga 80% do salário do indivíduo, deixando os outros 20% a encargo da empresa. Tal medida, aliás, foi usada por Victoria Beckham, porém ela recebeu diversas críticas do público.



Entretanto, Ed Sheeran se recusou a aderir ao movimento. Um representante do cantor disse ao The Sun que “o negócio, de propriedade de Ed Sheeran e Stuart Camp, não está, e não estará, entrando em qualquer esquema do governo de qualquer tipo, incluindo concessão de licenças, subsídios, empréstimos e assim por diante.”



Ainda segundo o portal, as contas mais recentes do restaurante mostram que a empresa deve aos credores cerca de R$ 12 milhões, porém, a equipe receberá seus salários vindos do patrimônio do artista, que gira em torno de R$ 1,2 bilhão, e não dos lucros do negócio.



