Editais SESI, SENAC e SEST/SENAT abrem vagas em diversos cargos! Até R$ 2.952,47

Grande oportunidades abertas em seleções do Sesi, Senac e Sest/Senat em diversas cidades do Brasil. As seleções divulgadas são para o preenchimento em diversos cargos, como por exemplo, professor, instrutor de gestão do comércio, técnica de decoração de unhas, motorista, entre outros.

Saiba, a seguir, as informações sobre os salários, benefícios adicionais, jornada de trabalho, entre outras informações das vagas abertas para o Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), e o pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

SESI

No SESI de Cuiabá, Mato Grosso, foi aberta uma vaga para o cargo de Professor – do 1º ao 5º ano. Para concorrer a uma das vagas, conforme o comunicado de vaga, será necessário ter graduação completa em Pedagogia com experiência na área para concorrer e nível básico de informática.

A jornada de trabalho será de 25 horas semanais, para trabalhar durante a manhã, das 7h às 11h45. O salário será de R$2.612,08, além de benefícios (Plano de Saúde, Plano Odontológico, Plano de Previdência Privada, Seguro de vida em grupo e Vale-transporte).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 27 de abril, no site de vagas do SESI MT.

SENAC

O SENAC abriu uma vaga no cargo de instrutor profissional para atuação no curso e/ou workshop de Técnica de Decoração de Unhas. Para concorrer a uma das vagas, será necessário ter ensino médio e experiência de mercado com Decoração de Unhas e em docência. É desejável ter o nível superior.

O salário vai ser compatível com o mercado. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de abril pela página do Senac MG.

A seleção vai contar com triagem de currículos, avaliação didático pedagógico, entrevista por competência e avaliação psicológica.

SEST/SENAT

O SEST/SENAT abriu oportunidades de emprego com 1 vaga para o cargo de Motorista para contrato determinado. As vagas são para Rio Claro, em São Paulo. Para concorrer a uma das vagas, será necessário ter carteira nacional de habilitação (CNH) válida na categoria D e formação concluída no Curso especializado para condutores de veículos de transporte coletivo e passageiros com Diploma/Certificado e/ou página BCA do DETRAN.

A jornada de trabalho vai ser de 44 horas semanais. O salário será de R$ 2.952,47. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site do SEST SENAT.

A seleção vai contar com análise documental, prova de conhecimentos específicos e entrevista final.

SENAC

Por fim, o Senac abriu uma vaga para instrutor de formação profissional para o curso de Aprendizagem Profissional em Serviços Administrativos – Gestão e Comércio. Segundo o edital, para concorrer vai ser necessário possuir graduação na área de Administração e experiência de mercado na área administrativa. Além disso, será necessário ter pós-graduação.

A lotação vai ser em Minas Gerais. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até dia 30 de abril pela página do Senac MG.

A seleção vai contar com triagem de currículos, avaliação didático pedagógico, entrevista por competência e avaliação psicológica.

