EDITAL do Ministério da Saúde abre 70 vagas de nível técnico! Salário de R$2 mil

Edital publicado! Em maio á pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde faz saber aos interessados a abertura de novo edital para o preenchimento de 70 vagas temporárias.

De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 17 de abril, as oportunidades são destinadas para carreiras de técnicos de enfermagem.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter curso técnico na área e registro regular no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Os aprovados vão contar com salário mensal de R$2 mil reais. O prazo de validade dos contratos é de seis meses. No entanto, o período poderá ser estendido.

Os aprovados no processo seletivo do Ministério da Saúde vão atuar na assistência ao núcleo de Enfermagem, no planejamento, programação e orientação das respectivas atividades. Além disso, os profissionais serão responsáveis pelos cuidados com pacientes, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar.

Além disso, os aprovados no cargo vão ter responsabilidade de realizar cuidados pré e pós operatórios, executar atividades de desinfecção e esterilização, dar continuidade aos plantões. Além de demais atividades inerentes ao cargo. A lotação vai acontecer no Hospital Federal do Andaraí, que fica localizado no Rio de Janeiro.

Inscrições e Etapas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 20 e 30 de abril de 2020 através do site do Núcleo do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Nerj). Vale lembrar que apenas serão contratos os candidatos devidamente inscritos na seleção.

O processo seletivo vai contar com avaliação de currículo, com base nas informações apresentadas pelo candidato. Os selecionados vão ter que comprovar todos os documentos informados, no ato da inscrição.

Coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta sexta-feira, 17 de abril, a informação de que o Brasil tem 33.682 casos confirmados de novo coronavírus. São, ao todo, 2.141 mortes.

Os principais dados divulgados pelo Ministério são:

2.141 mortes confirmadas no país

33.682 casos confirmados

São Paulo é maior em número de casos e mortes: 12.841 e 928, respectivamente

Na quinta-feira, 15 de abril, foram registrados 1.924 mortes e 30.425 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Em relação ao balanço anterior, foram acrescentadas 217 mortes e 3.257 novos casos.

O Ministério da Saúde confirmou que vai trabalhar com dois tipos diferentes de testes:

aqueles que detectam o vírus na amostra (RT-PCR); e

que verificam a resposta do organismo ao vírus (teste rápido de sorologia).

Veja também: Sobe o número de pessoas que podem receber o auxílio de R$600 a R$1.800