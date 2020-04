EDITAL Investigador 2020: concurso abre 300 vagas com salário de R$ 5.588,05

Foi divulgado a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso PC PR 2020). Segundo o documento publicado, serão oferecidas nada menos que 300 vagas para o cargo de Investigador de Polícia. O salário do cargo será de R$ 5.588,05.

A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade do certame. Além das vagas de Investigador, o edital traz vagas para Delegado e Papiloscopista, com 50 vagas para cada cargo. O salário será de R$ 18.280,05 para Delegado e R$ 5.867,45 para Papiloscopista.

Segundo o edital, para concorrer será necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, no caso dos cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista.

No caso de bacharel em Direito, no cargo de Delegado de Polícia, será necessário formação de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

Inscrição Concurso PC PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 de maio e 02 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná). A taxa de inscrição vai custar:

R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e

R$ 200,00 (Delegado).

Etapas e Provas do Concurso PC PR 2020

O concurso da Polícia Civil do Paraná (PC-PR) vai contar com:

a) Prova Objetiva;

Prova Objetiva; b) Prova de Conhecimentos Específicos;

Prova de Conhecimentos Específicos; c) Prova de Títulos;

Prova de Títulos; d) Prova de Higidez Física;

Prova de Higidez Física; e) Prova de Aptidão Física;

Prova de Aptidão Física; f) Exame de Investigação de Conduta

A prova objetiva do concurso vai ser do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada, das quais apenas uma deve ser assinalada, sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. A avaliação objetiva, prevista para ser aplicada no dia 26 de julho de 2020, será de caráter eliminatório e classificatório, sendo constituída da seguinte maneira:

Delegado de Polícia

Direito Administrativo – 15 questões

Direito Constitucional – 15 questões

Direito Penal – 15 questões

Direito Processual Penal – 15 questões

Legislação Penal Especial – 15 questões

Criminologia – 05 questões

Direito Civil – 05 questões

Direitos Humanos – 05 questões

Informática – 05 questões

Medicina Legal – 05 questões

Papiloscopista e Investigador

Língua Portuguesa – 15 questões

Informática – 05 questões

Raciocínio Lógico – 05 questões

Noções de Direito Administrativo – 05 questões

Noções de Direito Constitucional – 05 questões

Noções de Direito Penal – 05 questões

Noções de Direito Processual Penal – 05 questões

Noções de Legislação Penal Especial – 05 questões

Haverá, ainda, prova dissertativa. Para Investigador e Papiloscopista haverá texto dissertativo-argumentativo sobre tema atual, a partir da leitura de um ou mais textos de referência (integral ou fragmento).

Para Delegado haverá a elaboração de Peça Prática consistente em Representação por medida cautelar usualmente utilizada por Delegado de Polícia.

No dia 26 de julho de 2020, na cidade de Curitiba, com início às 13h30min e com duração de 5 (cinco) horas, serão realizadas as provas para todos os cargos, sendo:

a) Delegado de Polícia: Prova Preambular Objetiva; e

b) Investigador de Polícia e Papiloscopista: Prova Preambular Objetiva e Prova de Conhecimentos Específicos.

Exclusivamente para o cargo de Delegado de Polícia, apenas para os candidatos classificados para esta fase, a Prova de Conhecimentos Específicos será realizada no dia 13/09/2020, na cidade de Curitiba, com início às 13h30min e com duração de 5 (cinco) horas.

Prova de títulos

Participarão desta fase, de caráter exclusivamente classificatório, os candidatos classificados conforme estabelecido no edital.

Os candidatos classificados e que possuírem o(s) título(s)/documento(s) conforme discriminado nas tabelas do edital, conforme o cargo, deverão fazer fotocópias dos títulos/documentos, incluindo a grade curricular, autenticá-las em cartório, colocá-las em um envelope lacrado, devidamente identificado com o nome do candidato, número de inscrição e cargo pretendido, e entregá-lo, entre os dias 04/11/2020 e 06/11/2020, das 08h30min até as 17h30min, no seguinte endereço: Núcleo de Concursos da UFPR, Campus I (Agrárias), Rua dos Funcionários, 1540 – Juvevê, CEP 80035-050, Curitiba/PR. Especificar no envelope: Polícia Civil do Paraná – Edital n° 002/2020 – Documentos para a Prova de Títulos.

Prova de higidez física

A data de convocação para a Prova de Higidez Física atenderá aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo obrigação do candidato com expectativa de ser convocado, em face de sua classificação ao final das duas primeiras fases, acompanhar as publicações relacionadas ao Concurso Público na página do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), bem como manter seus dados atualizados.

A convocação para a Prova de Higidez Física será realizada por meio de Edital específico, a ser publicado no endereço eletrônico do NC/UFPR, por meio do qual serão divulgadas as orientações gerais aos candidatos, indispensáveis à realização dessa fase do Concurso Público.

A Prova de Higidez Física terá caráter eliminatório, sendo realizada por Banca Examinadora, consiste na realização de exame médico clínico, de forma presencial, que tem por finalidade avaliar, no conjunto, as condições físicas efetivas do candidato para o exercício da função de policial civil.

Serão consideradas causas incapacitantes, inclusive para candidatos inscritos na categoria pessoa com deficiência, as que impedem o exercício da profissão de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista.

O candidato que for convocado e não se submeter à realização de exame ou avaliação previstos em Edital ou não comparecer no dia e local definidos por meio de agendamento será desclassificado do Concurso Público.

O candidato deverá providenciar, por conta própria, os seguintes exames:

Exames de Laboratório:

a) hemograma completo;

b) hepatite C;

c) glicemia em jejum;

d) gama glutamil transferase;

e) parcial de urina;

f) ureia;

g) creatinina.

Exames de Imagem:

a) raios X de tórax com laudo firmado por radiologista;

b) avaliação neurológica com realização de EEG e respectivos laudos firmados por neurologista ou neurocirurgião;

c) avaliação oftalmológica com realização de teste de acuidade visual e laudo firmado por oftalmologista;

d) avaliação otorrinolaringológica com realização de teste de audiometria e respectivos laudos firmados por especialista da área;

e) avaliação cardiovascular com realização de ECG e respectivos laudos firmados por cardiologista;

f) avaliação ortopédica com atestado médico citando ausência ou possíveis deformidades estruturais e anomalias morfológicas consideradas compatíveis com o exercício das atribuições do cargo ao qual concorre, firmado por especialista da área.

Prova de aptidão física

A data de convocação para a Prova de Aptidão Física atenderá aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo obrigação do candidato com expectativa de ser convocado, em face de sua classificação ao final das duas primeiras fases, acompanhar as publicações relacionadas ao Concurso Público na página do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), bem como manter seus dados atualizados.

TABELA MASCULINA – Idade e performance física mínima objetiva

Prova 21 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos Mais de 50 anos Corrida de segmento de 9,14 metros

4 vezes (36,56 metros no total) 11s 11s30 12s 12s30 Flexão abdominal 45 rept/min 42 rept/min 39 rept/min 37 rept/min Salto em extensão 2m 1,90m 1,80m 1,70m Impulsão vertical 45cm 40cm 35cm 30cm Corda (Escalada) 4m 4m 4m 4m Corrida aeróbica (12min) 2.400m 2.300m 2.200m 2100m

TABELA FEMININA – Idade e performance física mínima objetiva

Prova 21 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos Mais de 50 anos Corrida de segmento de 9,14 metros

4 vezes (36,56 metros no total) 12s30 13s 13s30 14s Flexão abdominal 40rept/min 37 rept/min 34rept/min 31rept/min Salto em extensão 1,60m 1,50m 1,40m 1,30m Impulsão vertical 35cm 30cm 25cm 20cm Corda (Escalada) 4m 4m 4m 4m Corrida aeróbica (12min) 2.000m 1.900m 1.800m 1.700m

Sobre o curso de formação

Os empossados serão compulsoriamente matriculados no curso de formação técnico-profissional específico a ser ministrado pela Escola Superior de Polícia Civil.

Os matriculados estarão sujeitos às normas regimentais da Escola Superior da Polícia Civil e dos respectivos Cursos de Formação Técnico-Profissional, enquanto vigerem.

A duração, o programa, os critérios de aprovação e a forma de avaliação dos cursos de formação técnico-profissional serão propostos pela Escola Superior de Polícia Civil e aprovados por Deliberação do Conselho da Polícia Civil.

Informações do concurso