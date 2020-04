Editora não vê sentido em processo de Meghan Markle

A editora de jornais e sites ingleses Associated Newspapers, que está sendo processada por Meghan Markle e o Príncipe Harry, está pedindo que a corte britânica se oponha ao processo onde a duquesa de Sussex menciona seu pai, já que, segundo eles ela está há dois anos sem falar com Thomas Markle.

A Duquesa de Sussex alega que seu pai foi ‘assediado e explorado’ pela imprensa apesar de não falar com ele por dois anos, ou perguntar se ele estava de acordo com suas afirmações, e o Tribunal Superior começou hoje um caso legal histórico.

A Duquesa de 38 anos está processando o Associated Newspapers, proprietários do Mail on Sunday e do MailOnline, por um artigo que reproduz partes de uma carta escrita a mão que ela enviou ao sr. Markle, de 75 anos, em agosto de 2018, três meses depois dele não poder comparecer ao casamento dela com Harry, por um suposto ataque ao coração.

A primeira etapa do caso começou esta semana no Tribunal Superior de Londres, onde o editor pediu que negassem as reclamações de Meghan. Tudo aconteceu por videoconferência, devido ao coronavírus.

Acredita-se que Markle e o Príncipe Harry, viram as apresentações de seu famoso advogado, David Sherborne, de sua nova casa em Los Angeles.

Sherborne depois disse que Meghan está disposta a tomar uma posição e dar evidências durante qualquer julgamento futuro.

Mas Anthony White, da Associated Newspapers, disse ao juiz Mark ‘Justice’ Warby:

“É curioso que o Mail on Sunday seja acusado de assediar, humilhar, manipular e explorar Thomas Markle quando sua filha não fala com ele há anos (…) As afirmações feitas por Meghan Markle sobre seu pai parecem ter sido registradas sem que a reclamante tenha conversado com Thomas Markle para ver se ele estava de acordo com suas reclamações”, justifica no pedido.

Thomas Markle pode depor contra a filha

No começo do ano, a imprensa inglesa assegurou que Thomas Markle, pai de Meghan Markle, pode testemunhar contra a filha na batalha legal que a duquesa de Sussex iniciou contra o jornal Mail on Sunday, por publicar no ano passado uma carta que a esposa do Príncipe Harry havia enviado a ele.

Meghan entrou com o processo em outubro passado contra a mídia britânica. Seus representantes legais alegaram que a publicação desses documentos fazia parte de uma campanha do Mail on Sunday para publicar histórias falsas e degradantes contra ela e Harry.

Segundo informações do Daily Mail, publicação irmã do Mail on Sunday, nos documentos apresentados pela defesa da mídia, pode-se ver que Thomas Markle faz parte da defesa do jornal inglês.

Ainda não está claro se Thomas testemunhará em tribunal, se o caso chegar à julgamento, mas os documentos mostrados indicam que o pai da duquesa de Sussex tem cooperado na defesa da Associated Newspapers, a empresa controladora da qual o Mail on Sunday e o Daily Mail pertencem, portanto pode ser uma testemunha possível.

E o pai de Meghan Markle está mais do que disposto a defender o tabloide, segundo sua filha Samantha Markle disse à BBC: “Se o chamarem, ele virá”, assegurou.

Nos documentos publicados pelo Daily Mail, a defesa do Mail on Sunday menciona que membros da família real, incluindo Meghan Markle, confiam na publicidade de suas vidas para manter as posições privilegiadas em que se encontram.