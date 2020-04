Eduardo Bandeira de Mello pode ser diretor do Corinthians?

​Na segunda-feira (13), o ex-presidente do Corinthians, Mario Gobbi, participou de uma live com Felipe Ezabella. A tendência é que Gobbi se candidate novamente ao cargo, em eleição – teoricamente – a ser realizada em novembro de 2020. Ezabella sairia como vice. Participaram também da live, André Ranieri, como mediador e ​Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. Por conta disso, ficou a pergunta: será que o Bandeira teria um cargo no Corinthians?

Problemas iguais

Uma problemática levantada na live é que há uma questão comum ao Corinthians e ao Flamengo de anos atrás: time grande afundado em dívidas. E esse parece ser um dos pontos principais da suposta candidatura de Gobbi e Ezabella: sanar a dificuldade financeira. Como dia Ezabella, “fazer com que o clube tivesse novas receitas e controlasse as despesas. A grande questão eram as receitas, como manter o nível alto, com novos patrocinadores, com novos parceiros. Ao longo dos últimos 2 anos as despesas aumentaram e as receitas não aumentaram nem proporcionalmente.”

Segurar os gastos

Um dos principais comentários que se faz do Flamengo da gestão Bandeira de Mello, foi o corte de gastos. A ideia de “economizar agora para gastar depois” se fez muito presente. Desse modo, a live levou a entender que Gobbi se aproximaria de uma gestão parecida. Principalmente após o coronavírus, que tende a aumentar a crise financeira dos clubes. Sobre esse assunto, Gobbi pontuou que “nós vamos ter que mudar de hábitos, nós vamos ter que cortar na própria carne. Nós vamos ter que administrar o clube de outra forma. Não tem como. Nós vamos ter que ver o futebol, a gestão do clube, de uma outra maneira.”

E o Bandeira de Mello?

Você corinthiano, apoiaria Eduardo Bandeira de Mello, para restruturar as finanças do clube na chapa do Felipe Ezabella? OBS: Visando o excelente trabalho de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, não votem com a rivalidade Corinthians x Flamengo. — Time Do Povo 1910 (de ️‍) (@povotime1910) April 13, 2020

A live demonstrou que Bandeira de Mello não se dispõe a nenhum cargo no Corinthians. A sua participação foi para demonstrar as similaridades entre sua gestão e a proposta de Gobbi. A chapa quis elucidar como o corte de gastos e a gestão profissional podem fazer diferença no rendimento do time dentro de campo.

