Elaine Mickely celebra aniversário ao lado de César Filho e herdeiros

Nesse sábado (25), Elaine Mickely comemorou a chegada dos 40 anos com uma festa em família. A atriz reuniu o marido, César Filho, e os herdeiros Luma e Luigi, além da namorada do jovem.



César Filho mostra projeto musical com Rodrigo Faro e Afonso Nigro



“Mais uma comemoração super especial em meio a pandemia em casa. Sim, quarentei em plena quarentena (risos), e os nossos planos mais uma vez ficaram para um futuro bem distante… Mas, posso afirmar que novamente foi tudo perfeito, com muito amor e cheio de alegria com meus lindos e a minha norinha. Gratidão a todos vocês que, de alguma forma, me enviaram lindas mensagens e boas vibrações. Tenham certeza que preencheram ainda mais o meu dia”, disse Elaine, na legenda da sequência de fotos.



Nos comentários, Ticiane Pinheiro, apresentadora e amiga de Elaine, festejou o aniversário colocando diversos emojis de coração.



Cesar Filho completa 40 anos de TV e rememora tempos difíceis



Bodas de Porcelana







Elaine Mickely e César Filho são um dos grandes casais do Brasil, e essa união deles já está completando 20 anos de existência.



Na última quarta-feira (8), eles mostraram como foi a comemoração das Bodas de Porcelana (20 anos de casados), celebrada no sábado (4) e, por meio de seu perfil oficial no Instagram, Elaine Mickely compartilhou detalhes da festa ‘virtual’ – por causa do isolamento social que o momento pede – realizada na mansão do casal.



César Filho revela que quase morreu durante internação: ‘Poderia ter partido ali’



Mas com certeza a publicação que mais chamou atenção dos seguidores foi a que detalha o vestido da atriz, todo branco com uma faixa preta na cintura além de, claro, um belo buquê acompanhando.



“Book da noiva que amei by @cesarfilho. Aproveitando para falar um pouquinho sobre a faixa preta do meu vestido. Como sabem, resolvi de última hora, comemorar nossas Bodas de Porcelana e renovar os votos aqui em casa com nossos familiares e o Padre Antônio Maria via FaceTime”, estava escrito na legenda do post.



Cesar Filho completa 40 anos de TV e rememora tempos difíceis



“Então, peguei o vestido, mais próximo de uma noivinha rs. Mas, a faixa preta era impossível de tirar, até tentei kkk.Dia simplesmente mágico e inesquecível! Arraste para ver mais… Nos destaques do meu Instagram você pode ver ou rever tudo o que aconteceu nessa data tão linda 04.04.2020”, concluiu o texto.







Outro ensaio que acabou chamando a atenção foi o de Elaine ao lado de César Filho na mesma escada da publicação anterior, e os dois esbanjaram muito amor e simpatia a cada clique passado.



Exclusivo: OFuxico acompanhou os bastidores do programa Hoje em Dia, da Record TV



“Se tivesse que começar a minha vida de novo, tentaria encontrar você mais rápido!”, foi a legenda escolhida desta vez.







Vale ressaltar que as publicações foram um verdadeiro sucesso, afinal, em um pouco mais de três horas, ambas tinham mais de 5300 curtidas, acompanhadas de mais de 200 comentários dos fãs elogiando.



Elaine Mickely sobre Gugu Liberato: ‘Lembranças são de alegria’



“Estava linda”, “Sua linda”, “Amo vocês”, disseram Graciele Lacerda, Mônica Salgado e Ticiane Pinheiro, respectivamente.



“Linda! Arrasou”, “Belíssima”, “Nossa, que casal mais lindo! Meus parabéns”, foram algumas das declarações feitas pelos seguidores.