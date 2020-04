Elenco de Friends se une para apoiar o All In Challenge

Todo o elenco de Friends se juntou para apoiar o desafio All In Challenge, cujo objetivo é arrecadar dinheiro para apoiar famílias necessitadas com alimentos durante a pandemia do coronavírus.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer voltarão para uma reunião da série Friends, e estão convidando os fãs para serem parte disso, apoiando o desafio.

“Estamos convidando você e CINCO dos seus amigos para nos juntar no Stage 24”, Jennifer disse em seu Instagram. “Sejam nossos convidados especiais na plateia para gravar a reunião de Friends para a @HBOMAX enquanto relembramos a série e celebramos a diversão que tivemos… e tenha toda a experiência VIP de Friends no tour pelo Estúdio da Warner Bros.”.

A All In Challenge pretende levantar milhares de dólares para as pessoas necessitadas, especialmente as que precisam se alimentar durante a pandemia.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds, entre outros, também participarão, e convidaram os fãs a fazerem suas doações. Um deles vai acompanhar os atores a vender limonada na rua quando tudo isso acabar.







10 temporadas de Friends na TV



A HBO MAX, nova plataforma de streaming da HBO, vai lançar seu novo serviço dia 27 de maio e com uma surpresa para os fãs de Friends: as 10 temporadas do programa vai estar completa na plataforma.

Até final de 2019 a série protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matt Perry estava na Netflix, mas foi vendida posteriormente para a HBO MAX.

Mas o programa especial de Friends não deve chegar ao streaming dia 27 de maio como estva previsto inicialmente.

O especial foi colocado em espera devido ao surto de coronavírus, e só vai chegar à plataforma no começo de 2021, de acordo com o site Deadline.